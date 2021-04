In Nevada legal Cannabis konsumiert – in Dubai verhaftet

Nach positivem Cannabis-Test drohen US-Amerikaner drei Jahre Gefängnis

Foto: freeimages stockers9

Dubai ist das Paradies für deutsche Influencer*innen. Dort lässt sich unter Palmen entspannt das eigene Leben vermarkten – ohne nennenswerte Steuern auf sein Einkommen zu zahlen und die Unannehmlichkeiten der deutschen SARS-COV-2-Verordnung zu ertragen. In Dubai ist Partytime für alle, die es zum Beruf gemacht haben, sich als virtuelles Kunstobjekt auf Instagram, Youtube & Co zu verkaufen und den Gaffern und Spannern daheim in Dunkeldeutschland ein Leben in Luxus und völliger Sorglosigkeit vorzugaukeln. Dass es die Herrscher in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit den Menschen- und Freiheitsrechten nicht so genau nehmen, blenden die Influencer*innen aus. Die unappetitlichen Seiten des Emirats Dubai taugen eben nicht als Kulisse für schöne Photos mit schönheitsoptimierten Menschen.

Die Illusion, dass in Dubai alles möglich ist, hatte auch ein Geschäftsmann aus Las Vegas. Der ehemalige Spieledesigner, der unter anderem Xbox- und Playstation-Spiele entwickelt hat, reiste am 24. Februar in den Wüstensstaat am Persischen Golf, um Standorte für Aufnahmestudios in Augenschein zu nehmen. Kaum ein Tag vor Ort erkrankte der 51-Jährige jedoch an einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Im Zuge der Behandlung wurde auch eine Urinprobe genommen und analysiert, wobei Spuren von Cannabis-Inhaltsstoffen nachgewiesen werden konnten. Wie es das Gesetz in Dubai vorschreibt, setzten die behandelnden Ärzte die Polizei über das Ergebnis in Kenntnis.

Am Tag seiner Entlassung besuchte schließlich die Polizei das Krankenlager des Geschäftsmannes und legte ihm zur Verlegung ins Gefängnis Handschellen an. Während seiner dreitägigen Inhaftierung entzündete sich eine Vene, an der ein Portkatheter gelegt worden war, und das Gefängnispersonal verweigerte die Verabreichung der verschriebenen Antibiotika. Nach seiner Freilassung wurde der 51-Jährige mehrmals von der Polizei vorgeladen und darüber befragt, wann, wo und wie die Cannabis-Wirkstoffe in seinen Körper gelangten.

Die derzeitige Lage des US-Amerikaners ist prekär. Er steht in seinem Hotel unter Hausarrest und darf das Land nicht verlassen, bis die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob er sich einem Gerichtsverfahren wegen Verstoßes gegen das Hanfverbot stellen muss.

Der Presse sagte der Beschuldigte: „Ich war absolut fassungslos, als ich erfuhr, dass ich wegen Cannabis-Resten in meinem Körper angeklagt werde. Ich habe es schon in Amerika legal geraucht, lange bevor ich ins Flugzeug stieg.“

Er sei sich sehr wohl der Null-Toleranz-Politik Dubais in Bezug auf Cannabis und Drogen bewusst gewesen. Seit seiner Ankunft habe er Cannabis weder genommen noch gekauft. „Das hat sich gerade in einen kompletten Albtraum verwandelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich, wenn ich ins Krankenhaus gehe, in einem Gefängnis landen würde. (…) Ich habe nichts Falsches getan.“

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken