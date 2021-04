HANF FARM fordert die Legalisierung von CBD-Blüten

HANF FARM will die Legalisierung von Nutzhanfblüten als Raucherzeugnis













News von Derya Türkmen





Melz – HANF FARM aus Melz fordert die Legalisierung von CBD-Blüten als pflanzliches Raucherzeugnis in Deutschland. Der Geschäftsführer Rafael Dulon hat dazu einen entsprechenden Antrag auf den Erlass einer Allgemeinverfügung beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) eingereicht. Indem er sich auf zwei richtungsweisende Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesgerichtshofs (BGH) beruft: Am 19. November 2020 hat der EuGH beschlossen, dass CBD und Hanfextrakte keine Betäubungsmittel sind. Dulon äußert sich wie folgt: „In Belgien, Luxemburg und Österreich sind CBD-Blüten frei verkehrsfähig, – warum also nicht auch in Deutschland.“

