CBD vs. CBN: Ein neuer Trend im Jahr 2021?

CBD ist schon lange bekannt und der Wirkstoff wird aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen. Die Abkürzung CBD steht für Cannabidiol. Bei Hanf denkt man unweigerlich an die berauschende Wirkung, die durch das in der Hanfpflanze enthaltene THC verursacht wird. Diesen bewusstseinserweiternden Effekt gibt es beim CBD jedoch nicht. Inzwischen ist das CBD, das häufig als CBD Öl zum Einsatz kommt, in Deutschland legalisiert.Es verfügt über eine Reihe positiver Wirkungen und findet aus diesem Grund zunehmend seinen Einsatz zu medizinischen Zwecken. Aus diesem Grund hat sich hier der Gesundheitstrend Medical Cannabis deutlich verbreitet.

Doch auch das CBN rückt immer mehr in den Fokus des Interesses. CBN ist eines von über 100 Cannabinoiden in der Cannabispflanze. CBN ist dem CBD erstaunlich ähnlich, aber es besitzt darüber hinaus einige einzigartige Effekte. Schauen wir uns das Ganze einmal im Detail an.

CBD und was es alles leistet

Um abschließende Aussagen tätigen zu können, werden derzeit noch verschiedene Studien benötigt, doch insgesamt ist das Interesse an der Erforschung der Inhaltsstoffe von CBD sehr groß. Doch schon jetzt haben sich viele Studien mit der Wirkungsweise von Cannabidiol befasst. Auf Grund dieser Untersuchungen ließen sich inzwischen einige Vermutungen bestätigen. Vor allem die schlaffördernde Wirkung von CBD hat sich hier bestätigt, denn das CBD hat auf das gesamte Nervensystem eine beruhigende Wirkung. Darüber hinaus konnte auch die krampflösende Wirkung nachgewiesen werden. Das Gleiche gilt auch die Förderung der Regeneration.

Wissenschaftler der University of Nottingham haben in Studien die blutdrucksenkende Wirkung in Stresssituationen von CBD untersucht. Hier zeigte sich, dass bei den Testpersonen durch die Einnahme von 600 mg CBD die Herzfrequenz gesenkte wurde, dadurch wurde die Beruhigungsphase unterstützt. In Uruguay verabreichten Forschern ihren Patienten nach einer Nierentransplantation zweimal täglich CBD in Dosen von 50 und 150 mg. Es stellte sich heraus, dass die Probanden deutlich weniger unter Schmerzzuständen litten.

Zwar bedarf es noch weiterer Studien, aber bereits seit dem 1. Januar 2018 ist CBD-Öl zur besseren Regeneration für Leistungssportler legal nutzbar. Die WADA (World-Anti-Doping-Agency) hat reines CBD aus der Liste der unerlaubten Dopingmittel gestrichen.

CBN – was ist das?

Das erste Cannabinoid, das aus der Cannabispflanze isoliert wurde, war das CBN. Auch hier gibt es keinen berauschenden Effekt, aber es übt eine subtile beruhigende Wirkung aus. Zwar wissen Forscher bereits seit längerer Zeit um die Wirkungsweise des CBN, doch erst jetzt rückt das CBN in den Fokus des Interesses. Inzwischen haben unterschiedlichen Studien gezeigt, dass CBN über ein ganz eigenes Wirkungsspektrum verfügt. Genau wie CBD hat auch dieses Cannabinoid ein großes therapeutisches Potenzial im Bereich Schmerzlinderung und bei Schlafstörungen. Vor allem aber werden dem CBN weitere medizinische Eigenschaften nachgesagt. Dazu zählen vor allem eine antibakterielle, eine entzündungshemmende und eine krampflösende Wirkung.

Zudem soll das CBN in Kombination mit anderen Cannabinoiden und weiteren Inhaltsstoffen von Cannabis eine appetitanregende Wirkung besitzen. Besonders ausgeprägt und charakteristisch für das CBN ist seine beruhigende Wirkung. So sollen 5 mg CBN genauso effektiv sein wie 10 mg des Medikaments Diazepam (Benzodiazepin). Es gibt Studien, die besagen, dass Cannabinol bis zu zehnmal weniger psychoaktiv sei als THC. Aus diesem Grund soll auch bei Schlafstörungen gut geeignet sein.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von CBN und CBD

Zwar haben CBD und CBN einiges gemeinsam, doch sie unterscheiden sich auch vielerlei Hinsicht.

Diese Eigenschaften haben beide gemeinsam

Beide Produkte sind schlaffördernd und sorgen für körperliche Entspannung. Beide sind geeignet, mentale Spannungen zu lösen. Ebenfalls haben beide Produkte gemeinsam, dass sie nicht psychotrop sind (vgl. Studien von oben).

Das sind die Eigenschaften, die das CBD aufweist

In lebenden Pflanzen wird das CBDA durch enzymatische Reaktionen und decarboxyliert unter Hitze- oder Lichteinwirkung zu CBD gebildet. Da CBD schon länger auf dem Markt ist, wurde es auch entsprechend besser erforscht. Es erhöht den Endocannabinoid-Spiegel des Körpers und es unterstützt die geistige Wachsamkeit.

Das sind die Eigenschaften die das CBN aufweist

CBN bildet sich in den geernteten Cannabisblüten durch den Abbau von THC. Seine Wirkungsweise ist eher entspannend als belebend. Noch ist es weit weniger erforscht als CBD.

CBD und CBN können Hand in Hand gehen

Beide Produkte können ihre jeweiligen Effekte gegenseitig verstärken. Hier kommt der Entourage Effekt zum Einsatz. Beim Entourage Effekt handelt es sich eigentlich um einen klassischen Synergie-Effekt.

Tatsächlich findet man diesen Effekt im täglichen Leben fast überall. Allerdings bewirkt ausschließlich Hanf den Entourage Effekt. Das bedeutet präzise ausgedrückt, dass kein einzelner Bestandteil des Hanfs so wirksam sein kann wie alle zusammen.

Doch was sind die Bestandteile des Hanfs?

Es sind wirklich viele Wirkstoffe, die im Hanf oder auch Cannabis enthalten sind. Unterteilt werden sie in mehrere Gruppen. Die besonders bekannten Wirkstoffe sind die Cannabinoide. Sie verdanken ihren Bekanntheitsgrad vor allem ihrer Wirksamkeit. Besonders bekannt ist das THC, das immer zuerst mit Cannabis in Verbindung gebracht, denn dieser Wirkstoff löst die berauschende Wirkung aus. Doch inzwischen hat sich auch das CBD einen enormen Bekanntheitsgrad erarbeitet.

Aktuell kann die Forschung mehr als 140 Cannabinoide listen. Zudem sind aber auch Terpene im Hanf enthalten. Sie sind zwar nicht so einzigartig wie die Cannabinoide, denn man findet sie in über 2000 Pflanzen, dennoch macht sich die Menschheit die Fähigkeiten der Terpene schon sehr lange zu Nutze. Man findet diese Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen beispielsweise in Arzneien, in Kosmetika oder aus als natürliches Pestizid. Schon länger werden sie industriell genutzt, da sie Bakterien und Schimmel fernhalten.

Cannabinoide und Terpene bewirken den Entourage-Effekt

Um eine bestmögliche Wirkung zu erzielen, müssen diese beiden Bestandteile zusammenarbeiten. Nur dann ist der menschliche Körper überhaupt in der Lage, die Wirkstoffe vollständig aufzunehmen. Dies genau beschreibt den Entourage-Effekt. Auch wenn dieser Zusammenhang noch nicht so lange erforscht wird, so ist dennoch seine Funktionsweise bereits nachgewiesen.

Trend 2021: CBN

Gerade erst wird das unglaubliche Potenzial der Cannabinoide erforscht und die Forschung nimmt richtig Fahrt auf, vor allem in Sachen CBN. Die Fakten, die inzwischen bekannt sind, weisen bereits schon jetzt auf großartige Möglichkeiten in der Zukunft hin. Ein besonderer Vorteil ist das Fehlen psychoaktiver Nebenwirkungen, da es deutlich die Durchführung aussagekräftiger Studien erleichtert.

