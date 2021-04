750.000 Euro und ein Kilo Haschisch im Keller eines Kondominiums gefunden

Die Polizei stellt 750.000 Euro und ein Kilo Haschisch sicher













News von Derya Türkmen





Bozen – Im Keller eines Kondominiums fand die Bozener Polizei 750.000 Euro in bar und ein Kilogramm Haschisch. Es heißt, die Beamten hätten im Vorfeld einen anonymen Tipp bekommen, weshalb sie auf den Fund stießen. Die Geldbündel waren aufgeteilt in drei verschlossenen Metallkisten. Der Fund konnte jedoch noch niemanden zugeordnet werden, die Ermittlungen bezüglich der Identifizierung laufen. Die Polizei vermutet, dass der Geldfund in Zusammenhang mit Machenschaften der Organisierten Kriminalität stehen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken