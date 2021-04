Größter Cannabis-Bust in Berlin seit 1945

Berliner Polizei lässt auf Pressekonferenz Reporter und Pressephotographen an beschlagnahmtem Haschgift schnuppern

Mit etwas Verspätung gibt es einen Riesenerfolg der Berliner Drogenfahndung zu vermelden: Am 3. Januar 1964 konnte das Referat B der Berliner Kriminalpolizei rund fünf Kilogramm des gefährlichen Rauschgifts Haschisch sicherstellen. Wie die Polizei ohne Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten mitteilte, wurde das Cannabis-Suchtgift bei dem am 5. November 1938 in Mosul geborenen Iraker Akram Muram Awaness gefunden, der eine Zeit lang als Student in der Technischen Universität Berlin eingeschrieben war. Vorausgegangen war ein von verdeckten Ermittlern fingierter Testkauf von zehn Gramm, der zu einem mutmaßlichen Mittäter in Berlin-Moabit führte, in dessen Wohnung das gefährliche Rauschgift lagerte.

Laut Polizei soll der 25-Jährige Hauptbeschuldigte das Haschisch auf dem Weg über die Türkei aus dem Irak nach Berlin geschmuggelt haben. Es handelt sich dabei um die größte Menge Rauschgift, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Westberlin sichergestellt werden konnte. Zugleich zählt dieser Fahndungserfolg zu den drei größten aufgedeckten Fällen von Rauschgiftschmuggel in der Bundesrepublik Deutschland nach Kriegsende.

Wie es den Polizeihäschern gelang, den Cannabis-Schmuggler in die Falle tappen zu lassen, erläutere Kriminalrat Kaleth in einem ausführlichen Interview mit der „Berliner Abendschau“. Den geradezu absurd anmutenden Fernsehbericht über den Mega-Cannabis-Bust in grauer Vorzeit gibt es in der Mediathek des ehemaligen „Sender Freies Berlin“ zu sehen.

