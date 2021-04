Schüler wird zu einem Jahr Drogenkonsumverbot verurteilt

Wegen Drogenbesitz und -erwerb wurde ein Schüler zu einem Jahr Drogenverbort verurteilt













News von Derya Türkmen





Bad Tölz – Ein Schüler aus Bad Tölz wurde vom Amtsgericht zu einem Drogenkonsumverbot verurteilt. Dies ist die Strafe für unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln und unerlaubtem Erwerb in 16 Fällen. Die Richterin entschied zudem, dass der Schüler an fünf Einzelberatungsgesprächen teilnehmen müsse. Der junge Mann gestand zu seinen Taten, er habe in der Zeit zwischen Anfang Juli 2019 und Ende 2020 bei verschiedenen Dealern jeweils kleinere Mengen Marihuana und Haschisch gekauft. Außerdem fand man bei ihm zu Hause 0,85 Gramm Cannabis.

