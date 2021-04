Bundesstaat New York einigt sich über die die Legalisierung von Cannabis















News von Derya Türkmen





USA/New York – Der US-Bundesstaat New York beschließt die Legalisierung von Cannabis für den Privatkonsum. Der Demokraten-Gouverneur Andrew Cuomo und die führenden Parlamentarier einigten sich über diese Übereinkunft. Der Konsum von Cannabis wird für Erwachsenen ab 21 Jahren legal gelten. Der Deal, den Cuomo mit den Gesetzgebern ausgehandelt, sieht eine 13-prozentige Umsatzsteuer vor. Neun Prozent davon würden in den Staat fließen und die restlichen vier Prozent soll an die Gemeinde gehen. Zudem werden Händler eine zusätzliche Verbrauchersteuer von bis zu drei Cent pro Milligramm THC erheben. Mit dem legalen Cannabisprogramm wird eine Einkunft von 350 Millionen US-Dollar pro Jahr eingeschätzt.

