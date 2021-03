Eine Cannabis-Indoor-Plantage wird von der Polizei ausgehoben











News von Derya Türkmen





Innsbruck – Am Montag Nachmittag hat die Polizei in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses eine Cannabis-Indoor-Plantage sichergestellt und weitere Suchtmittel beschlagnahmt. Die Beamten wurden auf die Wohnung wegen des starken Cannabisgeruchs aufmerksam. Der 46-Jährige Wohnungsbesitzer wurde festgenommen und in die Haftanstalt eingeliefert.

