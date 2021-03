Polizei erwischt Kollegin beim Kiffen

Polizistin wurde beim Kiffen von Kollegen erwischt



Foto: Archiv / Su





News von Derya Türkmen





Berlin – Am Freitagabend erwischte die Polizei eine Kollegin beim Drogenkonsum. Die Polizeistreife nahm gegen 19:30 Uhr in Berlin-Mitte starken Cannabisgeruch aus einem geparkten Wagen wahr. In dem saßen zwei Frauen, diese gaben beim Verhör zu, dass sie Cannabis konsumiert haben. Bei einer freiwilligen Durchsuchung fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel. Zudem kam während der Durchsuchung heraus, dass einer der beiden Frauen selbst bei der Polizei beschäftigt sei. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Gegen die Frauen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt dienstrechtliche Konsequenzen werden geprüft.

