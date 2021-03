Ludwigs Irrglaube

Feuer auf Daniela Ludwig

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), glaubt fest daran, dass die Verbotspolitik und die damit verbundene Repression (offensive Ermittlung und Strafverfolgung) gegen Drogenhändler und Drogenkonsumenten ein Erfolgsmodell sei. Sie verkündet dies immer wieder und ignoriert sowohl die entsprechenden Daten und Fakten als auch die Argumente der Fachleute in diesem Bereich. Ein paar Beispiele mögen das hier veranschaulichen.

Daniela Ludwig hatte sich Ende Juli im letzten Jahr die Arbeit des Hamburger Zolls erklären lassen. „Jedes Gramm, das hier sichergestellt wird erreicht nicht den deutschen Markt und damit einen potentiell Drogeninteressierten oder Drogensüchtigen“, sagte Ludwig, „deswegen tun die Kollegen hier etwas für die Volksgesundheit mit ihren Sicherstellungen.“

Bei dem Treffen im Hamburger Hafen mit der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, wurden ihr von Experten des Zolls die Lage und die Entwicklungen und die Bekämpfungsstrategien auf nationaler wie internationaler Ebene sowie die Bilanz der erreichten Erfolge vorgestellt. Von den mehr als 10 Tonnen Kokain, die 2019 unter anderem in Containern und auf den Schiffen gefunden wurden, waren 9,5 Tonnen in den Häfen Hamburg und Bremerhaven sichergestellt worden. Die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, erklärte hingegen, dass die Sicherstellungen der enormen Mengen an Kokain am Hafen durch den Zoll auf den Markt keinerlei Auswirkungen haben. Und gemäß Rainer Mellwig, Präsident des Zollkriminalamts in Köln, tangieren die Beschlagnahmungen offensichtlich nicht die Verfügbarkeit von Kokain auf dem Schwarzmarkt. Ein weiterer Fakt sei, sagte er, dass die Preise für Kokain gleich geblieben seien, das jedoch bei steigender Qualität (höherem Reinheitsgehalt). Es ist bemerkenswert, dass diese Feststellungen in der Pressemitteilung der Drogenbeauftragten vom 30. Juli 2020, die sie zu ihrem Besuch beim Hamburger Zoll veröffentlichte, mit keinem Wort erwähnt werden. Die Erkenntnisse der Zollbeamten passen halt nicht in das Bild, das die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig der Öffentlichkeit vermitteln möchte.



Im Februar dieses Jahres hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche beschlossen und den Geldwäschetatbestand ausgeweitet. Künftig kommen nicht nur einzelne ausgewählte Straftaten als Vortat zur Geldwäsche in Betracht. Als Geldwäsche kann in Zukunft jede Einschleusung illegal erworbenen Vermögens in den Wirtschaftskreislauf bestraft werden („all crimes“-Ansatz). Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung sagte hierzu: „Vermögen, die mithilfe von Kriminalität erwirtschaftet werden, müssen konsequent abgeschöpft werden. Niemand darf finanziell von illegalen Geschäften profitieren! Das betrifft auch und vor allem den Drogenhandel. Der Wegfall des Vortatenkatalogs bei der Geldwäsche wird uns bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität ein ganzes Stück voranbringen. Je konsequenter inkriminiertes Vermögen abgeschöpft wird, desto unattraktiver werden illegale Geschäfte. Alles in allem also ein wichtiger Schritt im Vorgehen gegen Kriminalität in Deutschland!“



Durch den Wegfall des Vortatenkataloges bei der Geldwäsche erleichtert der Gesetzgeber auch die sogenannte selbstständige Einziehung illegal erworbenen Vermögens: Auch wenn eine Verurteilung aus praktischen Gründen ausscheidet, kann das Gericht illegal erworbenes Vermögen einziehen. So steht es in der Pressemitteilung der Drogenbeauftragten vom 11. Februar 2021. Hier befürwortet sie außergerichtliche Willkür, denn sie betont, dass eine Einziehung des Vermögens auch ohne gerichtliche Entscheidung möglich sein soll. Hier zeigt Daniela Ludwig ihr wahres Verständnis betreffend des Rechtsstaates – der ist ihr egal ganz nach dem Motto : „Der Zweck heiligt die Mittel.“

Im Februar hat der Bundestag auch eine wichtige Änderung im Postgesetz beschlossen. Beschäftigte von Postdienstleistern müssen demnach verdächtige Postsendungen unverzüglich bei der Polizei oder anderen Strafverfolgungsbehörden abgeben. Dies muss dann erfolgen, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat unter anderem nach dem Betäubungsmittelgesetz, dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz, dem Arzneimittelgesetz, dem Anti-Doping-Gesetz bestehen. Daniela Ludwig stellt dazu in ihrer Pressemitteilung dazu fest:

„Drogenhandel über das Internet floriert in diesen Zeiten und stellt Strafverfolgung und Justiz immer wieder vor immense Herausforderungen. Die heutige Änderung des Postversandgesetzes ist ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität. Drogenpakete sind nichts für den heimischen Briefkasten, sondern ein Fall für die Polizei. Wenn wir es mit diesem Gesetz schaffen, auch nur ein Paket abzufangen, bevor es beim Empfänger ankommt, dann hat sich der Aufwand schon gelohnt!“



Nach § 39 Absatz 4 des Postgesetzes dürfen sich Postdienstleister ausnahmsweise Kenntnis vom Inhalt von Postsendungen verschaffen, unter anderem, um den Inhalt beschädigter Sendungen zu sichern, den auf anderem Weg nicht feststellbaren Empfänger oder Absender einer unanbringlichen Postsendung zu ermitteln oder körperliche Gefahren abzuwenden, die von einer Postsendung für Personen und Sachen ausgehen. In diesen Fällen ist eine Ausnahme vom Postgeheimnis zugelassen. Dabei werden immer wieder verbotene Güter gefunden, darunter auch Betäubungsmittel. Mit der Gesetzesänderung wird sichergestellt, dass solche „Zufallsfunde“ auch der Polizei gemeldet werden.



Künftig muss der Postbote ein beschädigtes und beispielsweise verdächtig riechendes Päckchen bei der Polizei melden. Wegen der grundsätzlichen Pflicht zur Wahrung des Postgeheimnisses ist eine gesetzliche Regelung erforderlich, heißt es in der Pressemitteilung vom 12. Februar 2021 der Drogenbeauftragten.

Ludwigs Selbstverständnis zum Rechtsstaat und dem Prinzip Verhältnismäßigkeit ist schon beeindruckend. Um nur ein Paket (mit etwas Haschisch) abzufangen, lohnt es sich das Postgeheimnis, das im Grundgesetz verankert ist, auszuhöhlen. Nach Ansicht der Drogenbeauftragten kann man anscheinend beliebig rechtsstaatliche Garantien stutzen, um die Repression voran zu treiben. Damit liegt Daniela Ludwig im Trend der vor ihr im Amt tätigen Politiker/innen. Denn seit Jahren wird die Repression gegen Drogenkonsumenten intensiviert, ja der Verfolgungsdruck hat sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. Doch weder das Angebot von Drogen noch die Nachfrage danach wurden durch die repressiven Maßnahmen reduziert. Ganz im Gegenteil, die Zahl der Konsumenten illegalisierter Drogen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und die meisten Drogen sind flächendeckend zu günstigeren Preisen (bezogen auf den Wirkstoffgehalt) als noch vor wenigen Jahren erhältlich. Repression ist gescheitert und erfüllt ihren Zweck nicht, ist somit nachweislich die falsche Strategie, dennoch glaubt die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig an einen Erfolg. Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut, aber andere Resultate erwartet…



Beitrag von

Hans Cousto

