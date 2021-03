Kauft das Hanf frei!

Aktivisten wollen Politiker kaufen

















News von Derya Türkmen





Chemnitz – Die Aktivisten Christian Neubauer (32) und Lisa Steiner (32) möchten nicht mehr lange über die Legalisierung von Cannabis diskutieren. Mit einer Crowdfunding-Aktion wollen sie Bestechungsgeld in Höhe von 10.000 Euro sammeln, um sich damit einen Bundestagsabgeordneten zu kaufen. Die Aktion soll zugleich auch eine Kritik an den Politikern ausüben: „Wenn ein Gewissen einiger aus der CDU im Kontext autoritärer Regime gerade einmal 20.000 Euro kostet, dann sollten doch 10.000 Euro vollkommend ausreichend für die Legalisierung von Cannabis sein“, so in der Pressemitteilung. Christian und Lisa machen es wie „die Großen“ und wollen einfach die Gesetzesänderung kaufen. Sollte sich jedoch kein Politiker finden lassen, wird das Geld an Vereine gespendet, die sich für die Legalisierung von Cannabis einsetzen.

