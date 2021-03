Hanfanbau ist Notwehr

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“ – so steht es geschrieben in Artikel 1 des Grundgesetzes. Doch das schließt nicht alle Menschen ein: Wer es zum Beispiel vorzieht, sich mit dem guten alten Hanf statt mit Alkohol und bunten Pillen zu entspannen, der wird von den Strafverfolgungsbehörden gejagt wie ein Schwerbrecher. Staat und Gesellschaft sehen großzügig darüber hinweg, dass diese ideologisch begründete Rechtspraxis übelster staatlicher Willkür gleichkommt, die es erlaubt, Menschen zu erniedrigen, zu quälen und der Freiheit zu berauben. Kiffende Bürger und Bürgerinnen werden für vogelfrei erklärt, und ihre Würde ist keinen Pfifferling wert, wenn sie der Polizei ins Netz gehen und in die Mangel genommen werden. Abertausende Opfer der Cannabis-Prohibition erleiden Jahr für Jahr das erniedrigende Procedere, wegen des Verdachts des Cannabis-Besitzes von Polizeibeamten begrapscht und betatscht zu werden, sich entkleiden zu müssen und sich im Intimbereich befingern zu lassen. Zuletzt stehen die armen Seelen vorm Kadi, der letztinstanzlich die Repressionskeule schwingt und im Namen des Volkes einem unbescholtenen Menschen das Brandmal eines Kriminellen oder Geisteskranken aufdrückt.

Dieser menschenunwürdigen Praxis, die einer Hexenjagd gleicht, ein Ende zu setzen, kommt jenen zwielichtigen Gestalten, die das Volk in den Parlamenten vertreten, nicht in den Sinn. Tatenlos schauen sie zu, wie Millionen kiffende Bürger und Bürgerinnen unter dem Staatsverbrechen der Cannabis-Prohibition leiden und in ständiger Angst vor Entdeckung leben. Obwohl jedem einigermaßen intelligenten Menschen seit Jahrzehnten bekannt ist, dass das Hanfverbot ein Willkürakt ist, der mit nichts zu begründen ist, halten die politisch Verantwortlichen dieses Landes daran fest – geradeso als sei es Gottes Gesetz, die Würde der kiffenden Menschen in den Dreck zu treten.

Die Frage, die sich seit Anbeginn der Hanfprohibition stellt, ist, welcher Weg zu gehen ist, um dieses Unrecht aus der Welt zu schaffen. Dass es Wege gibt, stellten die Niederländer anno 1976 unter Beweis, als eine linke Mehrheit im Parlament die Weichen für eine Toleranzpolitik stellte und den Kiffern das Recht einräumte, ungestraft Cannabis zu konsumieren und in kleinen Mengen zu erwerben und für den Eigenbedarf anzubauen. Heute, mehrere Jahrzehnte später, haben es gerade einmal Uruguay, Kanada und einige US-Bundesstaaten

geschafft, den Krieg gegen die Hanfpflanze halbwegs zu beenden. Die Menschen, die den Paradigmenwechsel in der Cannabis-Politik bewerkstelligt haben, sind einen langen, sehr langen Weg gegangen. Und doch hat keines dieser Länder das Ziel, die Hanfpflanze vollends zu rehabilitieren, erreicht. So frei wie vor dem Verbot ist der Hanf noch immer nicht.

In Deutschland steht die Zeit dagegen still. Seit über einem halben Jahrhundert tut sich nichts, um der kiffenden Bevölkerung auch nur ansatzweise die Hand zu reichen und wenigstens dem Vorbild der Niederländer zu folgen. Somit bleibt den Hanffreunden keine Wahl: Der Staat zwingt sie, den Weg der Illegalität zu gehen, um nicht nur Artikel 1, sondern darüber hinaus auch Artikel 2 des Grundgesetzes, das die freie Entfaltung der Persönlichkeit garantiert, Geltung zu verschaffen. Das heißt: Millionen Menschen müssen fortlaufend gegen das Hanfverbot verstoßen. Und das können sie durchaus guten Gewissens, denn sie verletzen nicht die Rechte anderer, wenn sie Cannabis konsumieren, erwerben oder anbauen. Ebenso wenig können diese Menschen gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen, denn sittenwidrig ist eben diese Ordnung, die den Besitz kleinster Mengen Cannabis für den Eigenbedarf unter Strafe stellt.

Wenn jemand ein schlechtes Gewissen haben und das Jüngste Gericht fürchten muss, dann sind es die sittlich vollkommen verwahrlosten Parlamentarier und ihre Helfershelfer, die es nicht hinbekommen oder hinbekommen wollen, einen legalen Verkehr mit der Jahrtausende alten Kulturpflanze, die den Menschen ein Balsam ist, zuzulassen, Nicht die vom Staat kriminalisierten Hänflinge sind die Bösewichte, sondern die, die mit ihrer Ignoranz Drogenstraftäter am Fließband produzieren. Sie sind die Anstifter und die Verursacher tausendfachen Elends; sie tragen die Schuld, dass sich die Gequälten aus Not selbst behelfen und illegal gärtnern, um sich mit dem willkürlich verbotenen Heilkraut selbst zu versorgen.

