Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss wurden erwischt

In Luxemburg wurden zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt











News von Derya Türkmen





Luxemburg – Am vergangenen Montag wurden zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt. Der erste Fahrer missachtetet die Vorfahrt und kollidierte mit einem anderen Wagen. Es wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher bei dem Unfallverursacher positiv ausfiel. Zudem fand die Polizei in seinem Auto 75 Gramm Haschisch. Die Beamten erstellten ein Protokoll gegen ihn. Am Abend fiel eine Autofahrerin auf, die viel zu schnell in Richtung Deutschland unterwegs war. Sie fuhr zwischen 150 und 190 Kilometern pro Stunde. Die Polizei holte sie ein und führten auch hier ein Drogenschnelltest, welcher bei der Fahrerin ebenfalls positiv ausfiel. Daraufhin fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabis bei ihr im Auto.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken