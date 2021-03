SPD will Cannabis bundesweit legalisieren

SPD in Nordfriesland will eine Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene















News von Derya Türkmen





Die SPD in Nordfriesland will eine Einigung über die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene. 80 Prozent der Anwesenden befürworteten den Antrag. Nun soll der Landesvorstand das Thema „Legalisierung von Cannabis“ im Wahlprogramm für die Bundestagswahl beim Bundesparteitag aufnehmen lassen. Der Druck soll auf die Bundespartei ausgeübt werden. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Truels Reichardt äußerte sich wie folgt: https://www.nordschleswiger.dk/de/deutschland-politik/sozialdemokraten-wollen-cannabis-bundesweit-legalisieren„Wer kiffen will, der tut es doch schon jetzt. Wir wollen dies in legale Bahnen lenken“.

