Mitarbeiter des Klinikums Fulda verkauft Cannabis an Schmerzpatienten

Mitarbeiter des Klinikums Fulda wurde mit einer Geldstrafe verurteilt









News von Derya Türkmen





Fulda – Ein Mitarbeiter des Klinikums Fulda baute selbst Hanfpflanzen an, um diese dann an Schmerzpatienten zu verkaufen. Die Beamten wurden zufällig auf ihn aufmerksam, als der 45-Jährige bei einer Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorzeigen konnte. Sie begleiteten ihn deshalb nach Hause und nahmen Drogengeruch wahr. Die Polizei fand bei dem 45-Jährigen Haschisch und mehrere hundert Gramm Cannabis. Die Pflanzen baute er in einem Gewächshaus an. Laut Anklage soll er die Rauschmittel gewinnbringend verkauft haben. Der Angeklagte gestand und erwähnte auch, dass er zwei seinen Freunden helfen wollte, die unter starken Schmerzen litten. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

