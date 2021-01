„Lenas Bioladen“ Drogenverkauf im Darknet

Der Darknet Drogenshop „Lenas Bioladen verkaufte 51 Kilo Drogen









News von Derya Türkmen





Ein Trio aus Stuttgart verdiente mit ihrem illegalen Internet-Drogenhandel 740.000 Euro. Von einem Briefkasten in Neu-Ulm in Bayern versendeten sie 51 Kilo Cannabis per Post. Zwischen September 2018 und März 2020 verschickten 8723 Drogenpäckchen. Ihr Angebot nannten sie „Lenas Bioladen“. Nun soll der Prozess demnächst vor dem Landgericht Memmingen stattfinden. Zwei der Angeklagten Männer sitzen seit Juli in Untersuchungshaft, die mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Gefängnisstrafe von ungefähr 4-5 Jahren rechnen können. Die beteiligte Frau ist die Ehefrau von einem der beiden Männer. Sie soll nur Beihilfe geleistet haben. Die Frau erwartet wohl nur eine Bewährungsstrafe.

