Cannabispaste oder Öl

Was sind die Unterschiede?



Beitrag von PhD, Eng Beata Plutowska – CannabiGold / Übersetzt aus dem Englischen von mze



Der heutige Eintrag ist weniger referenzlastig. Wie werden über Cannabispasten sprechen. Beginnen wir mit einer Definition – was sind Pasten? Der Name bezieht sich am häufigsten auf Cannabisextrakte mit fester Konsistenz, die sie von Ölen unterscheiden, bei denen es sich natürlich um Flüssigkeiten handelt. Die Konsistenz der Paste ergibt sich aus dem Vorhandensein verschiedener Ballastsubstanzen, die keine biologische Aktivität aufweisen und daher sozusagen überflüssig sind. Diese „Ballast-Substanzen“ wie Chlorophyll und Wachse sind in allen Pflanzen und in vielen Lebensmitteln üblich. Darüber hinaus zeigen Beobachtungen, dass Wachse die Absorption von Cannabinoiden behindern. Daher bieten glaubwürdige Hersteller keine Paste als Nahrungsergänzungsmittel an – es wäre nicht etwas anders als der Verkauf eines normalen Kitts.



Es muss gesagt werden, dass Pasten bei Weitem die am einfachsten zu beschaffende Formulierung sind – selbst jemand mit wenig Wissen über Hanfextraktion wird sicherlich in der Lage sein, eine Paste herzustellen. Wir können hier zugeben, dass auch erstklassige Hersteller bei ersten Extraktionsversuchen bei Pasten endeten. Ein Öl heraus zu bekommen, ist jedoch eine viel schwierigere Aufgabe. Gewisse Teams haben fast ein Jahr gebraucht, um spezielle Technologien dafür zu entwickeln, und man kann mit Sicherheit sagen, dass dies eine Leistung mit europäischem Ausmaßen war. Natürlich produzieren diese Produzenten auch Pasten, wie sie auf Fotos zeigen. Das Großhandelsangebot an Pasten wird jedoch zum Beispiel zur Herstellung von Kosmetika verkauft, aber sie sind auch für andere Zwecke geeignet. Sie können zur Herstellung von Kerzen oder Zäpfchen verwendet werden (obwohl Letztere auch erfolgreich aus Ölen hergestellt werden können. Oft im Verhältnis 30 % Extrakt und Kakaobutter).

Wie bei guten Ölen werden auch gute Pasten in einem einzigen Prozess der superkritischen CO2-Extraktion gewonnen. Ein solches Verfahren wird unter sehr milden Bedingungen ohne Vorhandensein von Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien und ohne Erhitzen oder Braten durchgeführt. Daher bewahren gute Pasten eine schöne goldene Farbe von Phytocannabinoiden (sie sind sogar etwas heller als Öle, weil weiße Wachse sie zusätzlich aufhellen).



OK, warum gibt es so viele dunkle, teerartige Fette auf dem Markt? Es gibt viele Gründe. Erstens kaufen einige der sogenannten „Produzenten“ einfach Abfallprodukte von den Hanfplantagen, um sie massenhaft mit Kohlendioxid in einer Stickstoffanlage in Polen zu extrahieren. Manchmal werden verschiedene zusätzliche Behandlungen durchgeführt, um sie schließlich in Spritzen oder Flaschen zu pressen. Nun gibt es verschiedene Probleme mit solchen hergestellten Produkten: Erstens führt kein Weg an der Tatsache vorbei, dass es sich bei dem verwendeten Ausgangsmaterial im Wesentlichen um Abfall handelt – was bedeutet, dass das Unternehmen, das die Plantage überhaupt erst in Auftrag gegeben hat, nicht vom Landwirt gekauft hat (oder es wie so oft für rein industrielle Zwecke gekauft hat). Ein solches Material von schlechter Qualität kann schimmelig sein oder Pestizide oder Schwermetalle enthalten (deren Konzentration sich nach der Extraktion um das Hundertfache erhöhen kann). Um es kurz zu machen: Die Qualität des Rohmaterials beeinflusst unweigerlich das Erscheinungsbild des Endprodukts. Zweitens wird der kommerzielle Extraktionsdienst immer unter den gleichen Bedingungen durchgeführt, da das einzige Kriterium hier die Quantität und nicht die Qualität ist. Qualitativ hochwertige Hersteller sind sich jedoch voll und ganz bewusst, dass die höchste Qualität zu Lasten der Produktivitätsreduzierung geht, was wiederum die Kosten des gesamten Prozesses erheblich erhöht – und das können sich die meisten gewinnorientierten Hersteller nicht leisten.



Last but not least muss auch die nach der Extraktion durchgeführte Behandlung berücksichtigt werden, zumal der Verbraucher sich dessen selten bewusst ist und die meisten Hersteller nicht besonders darauf bedacht sind, solche Informationen offenzulegen. Viele Hersteller verwenden die Kohlendioxid-(CO2) -Extraktion nur, um sich in ihren Werbematerialien zu rühmen oder das Volumen zu reduzieren (es ist schwierig, zusätzliche Behandlungen für Tonnen getrockneter Masse durchzuführen, während einige Kilo des Rohextrakts viel einfacher zu handhaben sind). Das Problem dabei ist, dass der übliche Ausdruck „… hergestellt durch CO2-Extraktion …“ nicht bedeutet, dass nur CO2 verwendet wurde. Dies ist eine gängige Praxis unter unehrlichen Herstellern in der Lebensmittelindustrie (z. B. der Türkei). Würste, die nur 10% von dem und dem enthalten. Aber schließlich ist auch die Türkei noch da, also was ist das Problem, oder? Es wird immer üblicher, das CO2-Extrakt mit verschiedenen invasiven Methoden zu zersetzen und einige Komponenten zu extrahieren, um die geschwärzten Reste wieder aus dem Produkt zu bringen, das bereits mit Abbauprodukten kontaminiert war, die durch diese Manipulationen gerutscht sind. Aber hey – die CO2-Extraktion war im Einsatz, nicht wahr?



Lasst mich dies klarstellen – ich behaupte nicht, dass die CO2-Extraktionstechnik die einzig legitime ist, weil dies nicht der Fall ist. In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie werden verschiedene Trenn- und Extraktionstechniken eingesetzt, in diesem Fall gibt es jedoch einen wesentlichen Unterschied. Lebensmittelhersteller und Pharmaunternehmen unterliegen Vorschriften und werden sorgfältig kontrolliert. Das Problem mit Hanfprodukten ist, dass der Markt immer noch in einem schrecklichen Chaos steckt, obwohl das Problem der Qualitätskontrolle von Nahrungsergänzungsmitteln leicht gelöst werden soll, da es eine Reihe von Regeln und Anforderungen gibt, die erfüllt werden müssen, um dies zu können. Verkauft man das Produkt als Nahrungsergänzungsmittel, beziehen sich diese Anforderungen auch auf Hanfprodukte. Leider melden einige Hersteller, die sich der geringen Qualität ihrer Produkte bewusst sind, diese nicht der obersten Sanitärinspektion, verfügen nicht über angemessene Qualitätskontrollverfahren und nehmen stattdessen nur Abkürzungen, indem sie von der oralen Aufnahme abraten oder einfach ihre Formulierungen als „nicht konsumierbar“ oder „nicht für den internen Gebrauch“ betiteln. Was dies manchmal zynisch mit einigen zwielichtigen Ideologien rechtfertigt. Denkt daran – man kann jederzeit überprüfen, ob ein Produkt eingereicht wurde (Bspw: http://rejestrzp.gis.gov.pl/). Wie bereits mehrfach betont wurde, führen solche kurzsichtigen Praktiken dazu, dass der Gesetzgeber die gesamte Branche mit Misstrauen und Zurückhaltung behandelt, was letztendlich zum Verbot des gesamten Marktes führen könnte. Bevor man also vor dem Parlament oder dem Chief Sanitary Inspectorate GIS Streikposten aufstellt und die Medien anruft, sollte man sicherstellen, dass alle Waren die grundlegenden Hygieneanforderungen erfüllen, die in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit und Gesundheit des Produkts stehen.



Im Moment kann ich nur alle Verbraucher ansprechen, die ihre eigene Gesundheit berücksichtigen: Kontrolliert, was ihr kauft, überprüft die Aussagen der Hersteller und lasst euch nicht von ungesunden Emotionen irreführen.

