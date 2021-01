Die Zahl der Cannabis-Patienten steigt langsam

Die Wachstumserwartungen erfüllen sich nicht wie erhofft



News von Derya Türkmen



In Deutschland darf Cannabis seit 2017 zu medizinischen Zwecken verschrieben werden. Vom erhofften großen Wachstum jedoch keine Spur. Laut der Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) von 2019 lagen die Verordnungen bei einem Wachstum von 44 Prozent, im Jahr 2020 jedoch liegt der Zuwachs bei 20 Prozent. Tobias Haber (Cannabisexperte beim Marktforschungsinstitut Insight Health), erläutert dies wie folgt: „Der Markt für medizinisches Cannabis in Deutschland hat sich nicht so stürmisch entwickelt, wie es manche Anbieter anfangs erwartet hatten. Auch deshalb, weil die bürokratischen Hürden in Deutschland hoch sind, denn die Erstattung ist eine Einzelfallentscheidung.“

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken