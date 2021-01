Cannabispflanzen auf Wäscheleine entdeckt

In Berlin-Hellersdorf beschlagnahmte die Berliner Polizei 29 Cannabispflanzen

Beim Trocknen / Bild: Kimo



News – von Derya Türkmen



In Berlin-Hellersdorf beschlagnahmte die Berliner Polizei 29 Cannabispflanzen am Samstagabend gegen 22 Uhr. Die zwei Mieter hatten in ihrer Wohnung am Auerbacher Ring Cannabispflanzen auf ihrem Wäscheständer aufgehangen. Warum? Ganz einfach: zum Trocknen! Leider gerieten nicht nur die 29 Pflanzen in die Hände der Polizei, sondern auch weitere „Cannabisprodukte“. Laut der Berliner Polizei auf Twitter hieß es: „Trotz ihres grünen Daumens müssen sich die beiden ‚Tatverdächtigen‘ wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten“.

