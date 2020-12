Bob Dylan fixte die Beatles mit Cannabis an

Ex-Beatle Paul McCartney outet die erfolgreichste Band der Musikgeschichte als kiffende „Pilzköpfe“

Von Sadhu van Hemp

Die beiden noch lebenden „Beatles“ Ringo Star und Paul McCartney sind heute 80 und 78 Jahre alt. Zusammen mit dem 2001 verstorbenen George Harrison und dem 1980 ermordeten John Lennon schrieben die vier gebürtigen Liverpooler mit ihrer Beat- und Rockband Musikgeschichte. Die Beatles und ihre Songs kennt jeder, und wer seine Großeltern nach den „Pilzköpfen“ fragt, wird ein Leuchten in den trüben Augen der alten weißen Frauen und Männer vernehmen.

Der Hyp um die Beatles in den 1960er Jahren war grenzenlos: Nach Schätzungen der Plattenfirma EMI verkauften die Beatles mehr als eine Milliarde Tonträger mit Superhits wie „She Loves You“ oder „All You Need Is Love“. Ein Vinylalbum der Beatles, das sich auf dem Plattenteller drehte, war seinerzeit für viele junge Männer unentbehrlich, um die Frauenherzen zu erobern und die Angebetete zu einem Schäferstündchen zu bewegen.

Doch nicht für alle jungen Menschen war die britische Boygroup die Nummer Eins. So nett die Songs auch waren und die Menschenmassen verzauberten, die Beatles galten nicht als die Vertreter der rebellischen Jugend, die in den 1960er Jahre die Bürger erschreckten. Ja, es war fast schon eine Glaubensfrage: Beatles oder Rolling Stones? Die Pilzköpfe waren in den Augen vieler Rock ‘n‘ Roller allzu brav, die sich von den Musikproduzenten in Anzüge stecken und die Haare kämmen ließen. Kurzum die Beatles waren Stutzer.

Mit zunehmenden Alter und Erfolg lösten sie sich von dem Stigma der braven Jungs, die gefällig sind und es allen recht machen. Zwar blieben sie das schöpferische Maß aller Dinge in der Popkultur, doch auch an ihnen ging die Hippiezeit nicht spurlos vorbei. Aus den ordentlich gescheitelten Pilzköpfen wurden langhaarige Lausepenner, und sie blieben die Vorbilder einer ganzen Generation, die sich aus dem kleinbürgerlichen Mief zu befreien suchte.

Doch im Gegensatz zu vielen anderen Rockstars blieben sie bis zur Auflösung der Band im Jahre 1970 weitgehend artig. Schlagzeilen über Drogenexzesse und andere Ungezogenheiten, wie sie die Stones, Frank Zappa, Janis Joplin oder Jim Morrison am Fließband produzierten, blieben aus. Bis heute haben die Beatles das Image des netten Jungen von nebenan, der keine Fisimatenten macht und Mutti und Vati keinen Kummer bereitet. Für das stets vorbildliche Verhalten wurden Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon und George Harrison 1965 in den Ritterorden des Britischen Empires aufgenommen.

Doch ganz so vorbildlich waren die vier Ritter offensichtlich nicht, wie Paul McCartney kürzlich in einem Podcast verriet. Über ein halbes Jahrhundert später ist es nun amtlich: Ringo, John, George und Paul waren auf dem Höhepunkt der Bandkarriere böse Cannabis-Verbrecher. Was McCartney in all den Jahren nur halbherzig eingeräumt hatte, ist nun kein Mythos mehr. Bislang hatte er nur eingestanden, dass der 1966 veröffentlichte Titel „Got To Get You Into My Life“ der Cannabis-Pflanze huldigt. Entstanden sei der Song, nachdem er mit dem Kraut „Bekanntschaft“ gemacht hatte.

Von wegen „Bekanntschaft“! Geknattert wie die Teufel haben sie, die braven Beatles. Laut McCartney ist der US-amerikanische Singer-Songschreiber Bob Dylan (79) schuld an dem schweren Cannabis-Missbrauch der Band Mitte der 1960er Jahre.

Sein erstes Opfer war Ringo Starr, den er im New Yorker Delmonico Hotel an der Park Avenue, in der Nähe von Manhattans Central Park, zum Cannabis-Konsum verführte – und das während Hunderte vorwiegend weibliche Teenies das Hotel belagerten und die Band unter Polizeischutz stand.

„Ich erinnere mich ziemlich gut daran“, schildert McCartney jenen Abend in grauer Vorzeit. . „Wir wohnten in diesem Hotel, und ich glaube, wir waren auf Tournee. Wir waren also alle zusammen in der Hotelsuite: Wir saßen zusammen und tranken, und dann kam Bob. Wir sagten ‚Hallo‘, und er verschwand in einem Hinterzimmer. (…) Ringo folgte ihm, um nach ihm zu sehen.“ Nach ein paar Minuten sei er dann zurückgekehrt, sichtlich benommen und leicht verwirrt. Auf die Frage, was los sei, habe er geantwortet: „Och, Bob raucht da hinten Gras.“ Schließlich seien alle Mann ins Hinterzimmer geflitzt, „um von der bösen Substanz zu kosten. Das war ein toller Abend. Es war verrückt. Es war ein großer Spaß.“

McCartney fügte an, dass Cannabis in dieser Zeit kein seltener Begleiter der Band gewesen sei. Auch habe er bei weiteren Hotelabenden „ein paar Mal mit Bob abgehangen“. Sie hätten ein paar gute Zeiten miteinander gehabt. „Er ist ein toller Kerl.“

Und dieser tolle Kerl, der 2016 den Nobelpreis für Literatur erhielt, muss sich jetzt, 55 Jahre danach, die Schlagzeile gefallen lassen: Bob Dylan fixte die Beatles mit Cannabis an.

