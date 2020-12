Cannabis-Schmuggler halten spanischen Zoll in Atem

Marokkanische Cannabis-Ernte 2020 bereit für den Export nach Europa

Bild: Archiv

Von Sadhu van Hemp

Wer dieser Tage an den Stränden von Andalusien die Ruhe genießt, der kann sie hören, die „Trommler von Ketama“. Tausende fleißige Hände schlagen die Pollen aus den Cannabis-Pflanzen, und es klingt geradeso, als würden in Marokko die Kriegstrommeln gerührt. In gewisser Weise stimmt das auch, denn das Trommeln signalisiert den Europäern, dass die Menschen im Rif-Gebirge nicht im Traum daran denken, im Krieg gegen die Hanfpflanze zu kapitulieren. Die Botschaft lautet: Wir arbeiten für euch, liebe Hänflinge in Europa. Wir zaubern euch den Haschbobel, der euch in den finsteren Zeiten der Cannabis-Prohibition den traurigen Alltag versüßt.

Die Hanfernte im Corona-Jahr 2020 ist eingefahren und die Lager der marokkanischen Haschischgrossisten sind randvoll. Nun muss das verbotene Genussmittel „nur“ noch übers Mittelmeer zum spanischen Festland gebracht werden, um von dort den Weg in die Bongs und Joint der europäischen Hanfcommunity zu finden.

Bevorzugtes Transportmittel sind Schnellboote, die in einem Rutsch mehrere Tonnen Haschisch übers Mittelmeer nach Spanien bringen. Der Schmugglerjob ist nichts für Angsthasen, sondern eher etwas für Hasardeure und Glücksritter, die die Gefahr der Überfahrt nicht scheuen und in Kauf nehmen, von Zollbooten gekapert zu werden oder schlicht auf offener See zu kentern. Nahezu täglich präsentiert der spanische Zoll Erfolgsmeldungen über gescheiterte Schmuggelfahrten, und der Krieg gegen den Hanf tobt in keiner anderen Region Europas heftiger als in der Straße von Gibraltar.

Die Piraterie der Drogenfahnder wird oft mit spektakulären Bildern dokumentiert – wie letzte Woche, als sich eine „Narcolancha“ eine fünfstündige Verfolgungsjagd mit den Kampfeinheiten des spanischen Zolls und der Policia National lieferte. Die Attacke begann etwa 80 Meilen vor der Küste von Cartagena, als ein Hubschrauber ein 14 Meter langes Schlauchboot mit zwei 300-PS-Motoren entdeckte, dass auf die Küste zusteuerte. Die halsbrecherische Verfolgung des Bootes erstreckte sich über rund 100 Seemeilen. Als sich die Schmuggler gewahr wurden, dass die Flucht aussichtslos ist und der Treibstoff zur Neige geht, warfen sie die Ladung über Bord.

Bei der von langer Hand vorbereiteten Operation mit dem Namen „Ponzos“ konnten die Fahnder schließlich zwei Tonnen Haschisch beschlagnahmen und fünf Personen festnehmen. Etwas mühselig gestaltete sich für die Freibeuter der Polizei das Einsammeln der über Bord geworfenen Schmuggelware: Schlauchboote einer Patrouillenfregatte mussten zu Wasser gelassen werden, um die weit verstreuten Haschischballen wieder aus dem Wasser zu fischen – insgesamt 66 an der Zahl.

So groß die Freude der Helden der Drogenfahndung über die jüngsten Erfolge im Anti-Cannabis-Krieg auch ist, letztlich zeigt das Spektakel nur, wie aussichtslos die Sisyphusarbeit im Kampf gegen den Haschischschmuggel ist. Denn während sich Zoll und Polizei ein fünfstündiges Wettrennen mit einem Schlauchboot liefern, öffnen sich an anderer Stelle andere Schlupflöcher für die Anlandung der verbotenen Rauchware.

Das Schmuggelbusiness mit Haschisch brummt mehr denn je – auch auf spanischer Seite, wo Nacht für Nacht jugendliche Helfershelfer für ein Taschengeld von 300 Euro dabei behilflich sind, die „Narcolanchas“ zu entladen. Welchen einen Reiz der Beruf des Haschischdienstleisters auf junge Männer in den südspanischen Provinzen ausübt, zeigt der Spielfilm „Jagd vor Gibraltar“, der gerade in der ZDF Mediathek zu sehen ist.

Die Erfolgsmeldungen von Polizei und Zoll machen letztlich nicht viel her. Es bleibt, wie es ist: Der Lockruf des Geldes ist einfach zu groß, als dass die Trommeln von Ketama verstummen würden. Und wenn’s wirklich hart auf hart kommt, dann werden halt neue Wege gegangen.

