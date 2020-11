Pressemitteilung verschweigt diesen Umstand

Free image



Täglich hat die Polizei in Deutschland mit Cannabis zu tun. Leider haben auch Cannabiskonsumenten täglich mit der Polizei zu tun. Entweder werden Nutzer des auch als Arzneimittel einsetzbaren Rauschmittels auf der Straße erwischt, oder aber es gibt gleich einen unerwarteten Hausbesuch wegen auffälliger Gerüche. So hat es sich auch am Freitag in der letzten Woche in Würzburg zugetragen, als Beamte auf einmal vor der Tür eines 25-jährigen Cannabispatienten standen und aufgrund des bemerkbaren Duftes gleich eine Rechtfertigung für eine Wohnungsdurchsuchung fanden. Obwohl sämtliche Dokumente zum Nachweis seines legalen Bezuges vorgezeigt wurden, hielt dies die Polizei nicht davon ab, den Patienten erkennungsdienstlich zu behandeln und eine Nacht in Unterwäsche in einer Zelle sitzen zu lassen. Der Cannabispatient wurde von der Polizei kurzzeitig festgenommen.



Wie der Redaktion seitens vertrauenswürdiger Quelle mitgeteilt wurde, handelt es sich bei dem am 23.11.2020 auf der Webseite der Polizei in einer veröffentlichten Pressemitteilung behandelten Fall tatsächlich um eine spontane Wohnungsdurchsuchung bei einem mit Rezept versehenen Cannabispatienten, die kurzzeitige Haftfolgen für den Beschuldigten mit sich brachte. Die Polizei berichtet zwar von den Umständen, dass während einer Befragung im Haus erst der Zufall auf den jungen Mann aufmerksam machte, doch wird komplett verschwiegen, dass es sich bei der Person um einen Cannabispatienten gehandelt hat. Nach der aufgrund von „Gefahr in Vollzug“ vollzogenen Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten bei dem Patienten laut Meldung 200 Gramm Marihuana, sodass eine vorläufige Festnahme folgte. Erst nach der Übernahme der Ermittlungen durch die Kripo, dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 25-jährige Würzburger wieder auf freien Fuß gesetzt. Kein Wort wird darüber verloren, dass der Besitzer des Cannabis es sich aus medizinischen Gründen legal beschaffen kann.



Aufgrund der Umstände und des unangenehmen Vorfalls soll dieser nun nach eingegangen Informationen vollkommen aufgelöst sein und wurde daher von seinem Arzt arbeitsunfähig krank geschrieben. Scham soll der Patient besonders gegenüber seinen Eltern verspüren, weshalb er nicht namentlich genannt werden möchte, obwohl ihm die Bekanntmachung des Falls eigentlich ebenfalls am Herzen liegt. Es ist daher wieder einmal eine eigentlich unerhörte Situation, der Cannabispatienten in Deutschland spontan ausgesetzt sein können, hat der berechtigte Einsatz des medizinischen Krauts derartige Folgen für die Erkrankten. Der große Clou an der gesamten Geschichte ist schließlich dazu, dass man bei dem Patienten nur klingelte, um eine Auskunft einzuholen.



Eigentlich wollte die Polizei zu einem Nachbarn des Betroffenen …

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken