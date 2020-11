Promotion – Endlich ein Filter mit Aktivkohle und Zellstoff





Das Rauchen eines Joints ist wohl weiterhin die beliebteste Art Cannabis zu konsumieren. In Europa wird im Gegensatz zu den USA jedoch meist eine Mischung aus Hanfblüten oder Haschisch mit Tabak vermischt, was den Gesundheitsaspekt dieser Konsumform gehörig schmälert. Aus diesem Grund greifen viele Menschen mittlerweile auf spezielle Filter zurück, die den inhalierten Rauch ein wenig von Schadstoffen befreien. Bislang gab es auf dem Markt jedoch nur Filter mit Aktivkohle, die leider den Geschmack etwas verfälschen und dazu Feinstaub absondern. Nun hat sich ein Unternehmen darauf konzentriert, das Optimum in der Filtertechnologie zu kreieren, das in der Herstellung von Hybrid Supreme Filters die Lösung fand. Hybrid Supreme Filters bieten das Beste der bisherigen Filterkonstruktionen in einem einzigen 30 Millimeter langen Filterstück, da hier neben Aktivkohle gleich zweimal Zellstoff verbaut wird – plus einer Komponente, die den Rauch abkühlt und somit den Geschmack verbessert.



Die Hybrid Supreme Filters wurden von zwei jungen österreichischen Unternehmern Anfang Oktober auf den Markt gebracht, damit alle Konsumenten von Rauchwaren zukünftig mit einem etwas besseren Gewissen ihrer Leidenschaft frönen können. Genutzt können die speziellen Endstücke für Zigaretten oder Joints somit von jeder Person, die das Rauchen bislang nicht aufgegeben haben. Hybrid Supreme Filters bestehen aus vier unterschiedlichen Abschnitten, die dafür Sorge tragen, dass circa 38 Prozent der im Rauch enthaltenen Schadstoffe herausgefiltert werden. Dabei wurde auch darauf geachtet, dass kein Feinstaub aus der Aktivkohlekammer inhaliert werden kann, denn bis zu 99 Prozent dieser unerwünschten Substanz werden in einem aus Zellstoff bestehenden Abschnitt aufgefangen. Auch der Nikotinanteil des Rauchs wird um 16 Prozent reduziert, was ebenfalls im Sinne der Konsumenten sein dürfte. Dabei wird aber weiterhin einhundert Prozent des reinen Geschmacks bewahrt, während ein Schmanden selbst bei kühlen Temperaturen aufgrund fehlender Keramikteile verhindert wird. Die Angaben bezüglich der Reinigungswirkung des Rauchs hat das Unternehmen wissenschaftlich testen lassen und bestätigt bekommen, sodass keine Zweifel aufkommen können, hier eine Revolution in der Filtertechnologie für Glimmstängel in den Händen zu halten. Die Aktivkohle der Hybrid Supreme Filters wird auf Kokosnussbasis hergestellt, was dazu führt, dass besonders viel Fläche für eine entsprechende Entfernung der Schadstoffe aus dem Rauch vorhanden ist. Dieses Naturprodukt ist besonders gut dafür geeignet, Benzolringe – also aromatische Kohlenwasserstoffe – dem Rauch zu entziehen. Die Zellstofffilter hingegen, die auch Acetatfilter genannt werden, besitzen dagegen den Vorteil, mehr Kondensat aufzunehmen und gröbere Partikel filtern zu können, wie beispielsweise Aktivkohlestaub, der oft ein Ärgernis für Nutzer dieser Filterprodukte darstellt. Bislang war es schwer möglich, diese beiden Komponenten zur Herstellung eines perfekten Filters zu kombinieren, was den Herstellern von Hybrid Supreme Filters durch die spezielle Zusammensetzung ihres Multi-Filter-Systems nun aber gelungen ist.



So bieten die Hybrid Supreme Filters jetzt in ihrer 30 Millimeter langen und 6,4 Millimeter dicken Form vier verschiedene Abschnitte, die alle eine eigene Aufgabe erfüllen. Das erste Stück, was im Endeffekt an die verbaute Mischung ragt, bietet dank des Zellstoffes eine starke Reinigungsleistung, die den Großteil von Kondensat und Nikotin auffängt. Dieser Teil ist so konstruiert, dass er hohen Temperaturen standhält. Auf den ersten Acetatfilter folgt dann ein Abschnitt mit 100 Milligramm der auf Kokosnussbasis gewonnenen Aktivkohle, die für eine starke Reduzierung der Benzolverbindungen und weiterer Kondensate verantwortlich ist. Darauf folgt eine weiterer Filter aus Zellstoff, der dafür entwickelt wurde, entstehenden Staub der Aktivkohle zurückzuhalten, während er für ein optimiertes Zugverhältnis sorgt. Der letzte Abschnitt – das Mundstück – ist dagegen hohl, jedoch wird hier der Rauch insgesamt abgekühlt, was zu einem besseren Geschmackserlebnis führt. Um die Hybrid Supreme Filters in Form zu halten, griff man auf ein besonders raues Papier zurück, das dafür sorgt, dass die Revolution im Filterformat optimal in der Zigarette oder dem Joint sitzt und aufgrund der Porosität eine größere Filterwirkung erzielt. Geeignet sind die Hybrid Supreme Filters für jeglichen Rauchgenuss, egal ob Zigarette, CBD- oder Cannabis-Joint. Dabei ist es auch nicht von Bedeutung, ob man mit Tabak oder pur konsumiert, da die spezielle Bauweise der Filter in allen Fällen ein Optimum an Reinigungswirkung garantiert, während der eigentümliche Geschmack erhalten bleibt.



Hergestellt werden Teile der Hybrid Supreme Filters in Kooperation mit der Behinderten Integration Ternitz, wo 45 beeinträchtigte Menschen einen Arbeitsplatz besitzen. Sollte man daher jetzt neugierig geworden sein und möchte zukünftig ein wenig weniger gesundheitsschädlich seine Rauchgewohnheiten genießen, empfiehlt sich ein Besuch auf der Web-Präsenz der Produzenten, die dort sogar aktuell eine kleine Probierpackung mit drei Hybrid Supreme Filters kostenfrei an Interessierte per Post verschicken. Ist man dagegen schon überzeugt, ist ein Gang in den Headshop und Tabak-Fachhandel möglich, oder man bestellt sich einen ebenfalls recht ausgeklügelt designten Karton mit 55 Exemplaren direkt im Shop des Herstellers. Halb Zellstoff. Halb Aktivkohle. Doppelt nice!



www.hybrid-filter.com

