Daniela Ludwig im Faktencheck

Gemäß einer Untersuchung der TU Darmstadt vom Februar 2019 glauben mehr als 80 % der Deutschen, dass Fake News eine Bedrohung darstellen und gemäß „Flash Eurobarometer 464“ der Europäischen Kommission vom Februar 2018 glauben 24 % der Deutschen, dass sie nahezu täglich mit Fake News konfrontiert werden und zusätzlich 33 % der Deutschen, dass dies mindestens einmal pro Woche der Fall sei. Also weit über 50 % der Deutschen denkt wenigstens einmal die Woche mit irreführenden oder falschen Informationen konfrontiert zu werden. Und 84 % der Deutschen glaubt, dass Fake News eine Gefahr für die Demokratie darstellen.



Vor diesem Hintergrund wurde auch gefragt, wer am besten die Flut von Fake News eindämmen könne und die echten Fakten den Fake News gegenüberstellen könne. 41 % der Deutschen meinten hierzu, dass dies am besten Journalisten bewältigen könnten, im Schnitt waren es in der gesamten Europäischen Union mit 45 % etwas mehr, die dies glaubten. In Frankreich und in den Niederlanden ist das Vertrauen in Journalisten am größten und 56 % der Franzosen und 55 % der Niederländer glauben, dass Journalisten eine gute Front gegen Fake News bilden. Für die deutschen Massenmedien stellen diese Umfrageergebnisse kein gutes Zeugnis dar.



Fake News der Drogenbeauftragten



Die Bundesdrogenbeauftragte Frau Daniela Ludwig (CSU) erklärte am 27. Mai 2020, im Gesundheitsausschuss, dass betreffend Cannabislegalisierung jedes Pro-Argument von einem Contra-Argument entkräftet werde. In einem Schreiben der Drogenbeauftragten an die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten, das am 24. Juli 2020 veröffentlicht wurde, sind diese von ihr postulierten Pro- und Contra-Argumente aufgelistet. In den Contra-Argumenten sind jedoch diverse falsche Angaben zu finden, wie das Hanf Journal bereits in der September-Ausgabe unter dem Titel „Ludwigs falsche Angaben“ berichtete.



Da weder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in den Nachrichten noch in den großen Massenmedien die Bevölkerung über diese Fake News seitens der Drogenbeauftragten informiert wurden, musste der Sachverhalt an die von staatlicher Seite stets hochgelobten Faktenchecker von Correctiv weitergeleitet werden. Am 12. Oktober 2020 wurde der Sachverhalt mit allen Quellen dem Correctiv-Team übermittelt. Der Eingang der Meldung wurde mit einem automatisierten Schreiben bestätigt, sonst ist jedoch nichts geschehen – keine Meldung an die Medien, keine Hinweise in den sozialen Netzwerken.



Am 1. Juni 2020 wurde die Petition „Es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogenpolitik!“ von Philine Edbauer und Julia Meisner von der Initiative mybrainmychoice gestartet. Die Petition an die Bundesdrogenbeauftragte und den Gesundheitsminister wurde zusammen mit Mitstreiter/innen aus Wissenschaft, Parteien und Zivilgesellschaft gestartet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit der Petition wurde von der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig sowie dem Gesundheitsminister der Bundesregierung Jens Spahn gefordert, eine unabhängige und transdisziplinäre Kommission unterschiedlicher Expert/innen einzuberufen, die die zukünftige Ausrichtung drogenpolitischer Strategien bestimmt. Damit sollte zum einen garantiert werden, dass Drogenpolitik nicht weiter von unqualifizierten Personen getragen wird, zum anderen wäre durch die transdisziplinäre Zusammensetzung der Kommission aus Wissenschaftler/innen, Betroffenen und Sozialarbeiter/innen sichergestellt, dass jede gesellschaftliche Gruppe hinreichend berücksichtigt wird. Dabei wird gleichzeitig dem Umstand Rechnung getragen, dass Drogen- und Drogenpolitikforschung von Kriminologie über Kulturwissenschaft bis zur Psychologie in unzähligen Disziplinen betrieben wird und alle Ergebnisse und Erfahrungen dieser Bereiche dringend auf politischer Ebene sichtbar gemacht und in ein drogenpolitisches Konzept einfließen müssen, das einem Anspruch auf Vollständigkeit gerecht wird und die herausfordernde Komplexität einer idealen Gestaltung anerkennt.



Gemäß Pressemitteilung vom 29. September 2020 der Initiative mybrainmychoice haben sich Philine Edbauer und Zhana Jung als Vertreterinnen der Initiative mit der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig getroffen, um die 24.273 Unterschriften zu überreichen und das Anliegen der Petition zu besprechen – das Engagement einer unabhängigen, transdisziplinären Fachkommission zur Generalüberholung der Drogenpolitik.



Im Gespräch mit der Initiative blockte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig die Forderung nach einer unabhängigen Fachkommission für eine neue Drogenpolitik ab. Im Gespräch mit Philine Edbauer und Zhana Jung lehnte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung die Forderung nach einer Fachkommission vehement ab. Als Begründung sagte Ludwig, dass es derzeit keine parlamentarischen Mehrheiten gebe, um die Ergebnisse einer solchen Kommission durchzusetzen.



Es ist schon eine krasse Vorgehensweise, die Daniela Ludwig hier an den Tag legt: Erst die Bundestagsabgeordneten mit Falschinformationen füttern und dann als Begründung für die Ablehnung einer Fachkommission angeben, im Bundestag gäbe es keine parlamentarischen Mehrheit für ein solches Vorhaben. So ein Verhalten ist nicht nur mies, sondern echt fies.



Erschreckend ist auch das Verhalten der Faktenchecker von Correctiv. Auf der Website von Correctiv heißt es zwar unter dem Titel „Fakten für die Demokratie“ klar und unmissverständlich: „Gezielte Desinformation wird genutzt, um unsere Gesellschaft zu spalten, Hass zu verbreiten oder Geschäfte zu betreiben. Einseitige oder falsche Informationen kreieren verzerrte Weltbilder. Correctiv-Faktencheck wirkt dem entgegen und deckt tagtäglich Falschinformationen, Gerüchte und Halbwahrheiten auf.“ Doch offensichtlich gilt es dieses Ziel nicht umzusetzen, wenn es sich um Fake News einer Beauftragten der Bundesregierung handelt.



Daniela Ludwig ist am Montag, dem 23. September 2019, in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt worden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble überreichte der Drogenbeauftragten die Auszeichnung bei einer Feierstunde im Reichstagsgebäude. Schäuble begründete die hohe Auszeichnung für die 44-jährige Abgeordnete mit ihrem ehrenamtlichen Engagement für die Schwächsten der Gesellschaft. Hierzu eine Empfehlung des Hanf Journals: Im Kampf gegen Fake News mögen der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble oder der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Herrn Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband (DHV) mit einem Bundesverdienstkreuz für seinen unermüdlichen Kampf gegen Fake News in der Cannabisdebatte ehren, insbesondere für das Projekt https://cannabisfakten.de/ und die dazu gehörige Kampagne „Cannabis ist kein Brokkoli und Bier ist kein Apfelsaft“. Auf der Website des Projektes und den herausgegebenen Informationsmaterialien sind keine Fake News zu finden wie in den Verlautbarungen der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Daniela Ludwig. Auf der Website des Projektes sind wichtige und seriös recherchierte Fakten zu finden, die übersichtlich und gut strukturiert dargestellt sind.

