Kanadische Studie spricht von starkem Rückgang der Trinkgewohnheiten



Alkohol ist eine gefährliche Droge. Konsumenten vergiften ihren Körper mit dem flüssigen Rauschmittel und schaden ihren Organen. Der Suchtfaktor von Alkohol ist ebenfalls nicht zu verachten. Daher ist es erfreulich zu hören, dass Cannabispatienten aus Kanada, die Zugang zu medizinischem Marihuana haben, ihre Trinkgewohnheiten aufgrund der Cannabis-Therapie umstellen und weit weniger zum Alkoholgenuss neigen als ohne den Einsatz des natürlichen Arzneimittels. Der Zugang zu medizinischem Cannabis verringert den Alkoholkonsum.



Norml.org meldet die Nachricht, die durch die Bemühungen des Canadian Institute for Substance Abuse Research und der School of Public Health and Social Policy von der University of Victoria ans Licht gelangte. Dort wurden circa 1000 Personen beobachtet, die Zugang zur staatlichen Medizinalhanfversorgung haben. Alle Teilnehmer der Untersuchung gaben ihr Konsumverhalten bezüglich Alkohol vor und während der Behandlung mit staatlichem Cannabis an, wobei herauskam, dass 44 Prozent der Nutzer der pflanzlichen Medizin die Frequenz verringerten, in welcher sie ansonsten zur Flasche griffen. Von diesen Menschen konnten 85 Prozent die Anzahl der Drinks heruntersetzen, die zuvor noch regelmäßig pro Woche konsumiert worden waren. 18 Prozent gaben an, dass sie bereits 30 Tage vor der Teilnahme an der Umfrage überhaupt keinen Alkohol tranken. Die Befragten, die jünger als 55 Jahre waren und / oder vor ihrer Einschreibung einen höheren Alkoholkonsum hatten, gaben am ehesten an, den Alkoholkonsum entweder reduziert oder sogar komplett eingestellt zu haben. Die Autoren der Studie schlussfolgern daher: „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die Bereitstellung von medizinischem Cannabis mit selbst berichteten Reduzierungen und der Einstellung des Alkoholkonsums bei medizinischen Cannabispatienten verbunden sein kann. Da Alkohol in Nordamerika die am weitesten verbreitete Freizeitsubstanz ist und seine Verwendung zu erheblichen Kriminalitäts-, Morbiditäts- und Mortalitätsraten führt, können diese Ergebnisse zu verbesserten Gesundheitsergebnissen für medizinische Cannabispatienten sowie zu allgemeinen Verbesserungen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit führen.“ Die Ergebnisse stimmen mit denen mehrerer früherer Studien überein, in denen berichtet wurde, dass viele Patienten ihren Alkoholkonsum nach der Aufnahme in medizinische Cannabis-Zugangsprogramme einschränken. Im Gegensatz dazu berichten andere Studien an Nichtpatienten über gemischte Ergebnisse in Bezug darauf, ob Alkohol und Cannabis wahrscheinlich als potenzielle Ersatz- oder Ergänzungsprodukte fungieren.



Während die Drogenbeauftragte der Bundesregierung also erneut mit neuen Präventionsangeboten und viel Brimborium auf die Gefahren des Cannabiskonsums aufmerksam zu machen versucht, könnte sie zur Abwechslung vielleicht auch einmal die bestehenden Vorteile erklären. Beispielsweise: Der Zugang zu medizinischem Cannabis verringert den Alkoholkonsum!

