Promotion – 2 Fast 4 Buds



Die richtige Wahl des perfekten Saatguts stellt für Homegrower den ersten Schritt für ein erfolgreiches Vorhaben dar. Mittlerweile gibt es Tausende verschiedener Varietäten, die sich für die unterschiedlichsten Herangehensweisen anbieten. Besonders im Kommen sind derzeit selbstblühende Hanfsamen denen die Lichtzufuhr egal ist und deren Pflanzen eigenständig nach einer gewissen Wachstumsperiode in die Blütenphase starten. So hat man vom Setzen des Samens bis zur Ernte nur wenige Wochen zu überbrücken, in denen man sich um die Pflanze fachgerecht zu kümmern hat. Fast Buds aus Los Angeles in Kalifornien konzentriert sich seit über zehn Jahren auf diese besonderen Cannabisgewächse, mit denen die Samenbank mittlerweile einige namhafte Preise gewinnen konnte.



Da man sich bei Fast Buds darüber bewusst ist, dass wir auf einer immer schneller drehenden Erde leben, gilt es auch für die Anbieter von Autoflowering-Cannabissamen, sich stets entsprechend weiterzuentwickeln. Somit steckte man harte Arbeit in die Perfektionierung und Verfeinerung der eigenen Autoflowering-Genetiken, damit man allen Ansprüchen gerecht werden kann, die Nutzer an herausragende Cannabissorten stellen. Greift man auf die richtigen Genetiken zurück, ermöglichen die bis zu 30 Prozent schneller blühenden Hanfsamen selbst in unseren Breitengraden bis zu vier Ernten pro Jahr, was wirklich nicht zu verachten ist. Fast Buds ist nach einer Dekade des Schaffens jetzt fest davon überzeugt, einen neuen Standard in der Sparte der selbstblühenden Hanfsamen geschaffen zu haben, was interessierte Grower aufhorchen lassen sollte.



Ein multikulturelles Team von Fachleuten, das aus allen Teilen der Welt stammt, hat sich daran versucht, die besten Ideen sinnvoll umzusetzen und die Leidenschaft für selbstblühende Cannabisgewächse in die Community einzubringen. So nahm man bereits auch an verschiedenen Cannabis-Cups teil und konnte mit den kreierten Autoflowering-Sorten mittlerweile einige nationale und internationale Preise gewinnen. Ungefähr 45 unterschiedliche Varietäten hat Fast Buds im Angebot – die 2019 ins Rennen geschickte Auto Blackberry konnte unter anderem beim ersten Autoflowering Cup in Oregon den ersten Platz in der Kategorie Buds belegen, was sie zu einer beliebten Sorte machte. Gerade ist Fast Buds aber besonders stolz auf ihre Gorilla Cookies Auto, die als die klebrigste Autoflowering-Cookie-Sorte des Marktes beschrieben wird. Bis zu 27 Prozent THC bietet die feminisierte Gorilla Cookies Auto, sodass hier von Potenzschwäche keine Rede sein kann. Auch lässt sich die selbstblühende Pflanze innerhalb oder außerhalb der eigenen vier Wände gut anbauen, da sie recht widerstandsfähig gegen Wind und Wetter ist. Selbst professionelle Grower sollen mit den zu erwartenden Ergebnissen äußerst zufrieden sein, weil Potenz, Ertrag und Geschmack sich auch für diese Klientel perfekt eigenen.







Viele weitere erstklassige Autoflowering-Cannabissorten sind online auf der Präsenz von Fast Buds im Internet zu bestaunen, wobei Details über jeweilige Schönheit nach bestem Gewissen preisgegeben werden. Es lohnt sich daher, ein bisschen im Katalog der auf selbstblühende Hanfsamen spezialisierten Seedbank zu stöbern und sich von den Bildern und Informationen vorab verzaubern zu lassen. Beschrieben werden dort die Eigenschaften der jeweiligen Autoflowering-Sorte bezüglich Geschmack, Grow, Aussehen und Rauchgenuss. Die zu erwartenden Ertragsergebnisse und die zu investierende Zeit werden ebenfalls angegeben. Bestellen kann man die dort angebotenen Autoflowering-Varietäten dann unproblematisch via Barzahlung, Bitcoin, Banküberweisung oder Kreditkarte, sodass viele Optionen geboten werden, auch den geschäftlichen Teil ganz unproblematisch abschließen zu können. Eine sichere Lieferung mit UPS bringt dann die bestellten selbstblühenden Hanfsamen bequem an die angegebene Adresse. Vorteilhaft ist dazu, dass Fast Buds zu jeder Bestellung einen kostenfreien Autoflowering-Samen in das auszuliefernde Paket packt, sodass die Kosten geringer ausfallen als es im ersten Moment den Eindruck macht. 14 Samenhändler haben die selbstblühenden Hanfsamen von Fast Buds ebenfalls im Angebot, sodass man von der Qualität der Autoflowering-Varietäten leicht überzeugt werden kann. Schaut daher doch einmal auf der Webpräsenz 2fast4buds.com vorbei und lasst euch von der Arbeit des Fast-Buds-Teams und ihren Autoflowering-Cannabispflanzen begeistern.



2fast4buds.com – selbstblühende Hanfsamen vom Feinsten!

