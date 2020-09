Die Big-Player des deutschen Medizinalhanfsektors bilden eine Lobbyorganisation für Cannabis in der Medizin



Gestern um 9:00 Uhr morgens waren verschiedene Vertreter der Presse in der Alten Münze in Berlin eingeladen, um bei der Gründung des Bundesverbandes pharmazeutischer Cannabinoidunternehmen dabei zu sein. Neun Firmen, die sich auf die Versorgung von Cannabispatienten spezialisiert haben, luden dazu ein, während einer kurzen Präsentation der Ziele und der Ausrichtung der Lobbyorganisation den Informationen zu lauschen und im Anschluss Fragen zu stellen. Insgesamt versammeln sich jetzt unter dem Banner des BPC e.V. circa 10 Prozent der hierzulande agierenden Unternehmen, welche mit der natürlichen Medizin ihre Geschäfte betreiben. Doch eindeutig ausgesprochen wurde, dass weitere Firmen aus der Branche gerne gesehen sind, stimmen diese den Satzungen des Bundesverbandes zu und orientieren sich an den gemeinsamen Zielen. Es wurde der Bundesverband pharmazeutischer Cannabinoidunternehmen gegründet, damit auf Ärzte, Krankenkassen und die Politik zusammen besser eingewirkt werden kann und Cannabis als Medizin in Zukunft in einem helleren Licht bei uns erstrahlt.



Der BPC e.V. sieht sich als die Stimme der pharmazeutischen Cannabinoidunternehmen in Deutschland, die zum großen Teil damit beschäftigt sind, die Versorgung von Cannabispatienten aufrecht zu erhalten. Da sich eine erste Medizinalhanfernte in unseren Gefilden aufgrund verschiedener Gegebenheiten bis ins nächste Jahr verschieben wird, ist man in erster Linie auf den Import aus anderen Ländern angewiesen. Zu den Gründungsmitgliedern des Verbandes zählen Cannaflos, Cannamedical Pharma, Demecan, GECA Pharma, HM Herba Medica, Nimbus Health, Paesel + Lorei, die Sanity Group sowie THCinol/CBDinol CanPharma. Alle Unternehmen besitzen die gleichen Ziele und wollen nun gemeinsam auf Politik und Ärzteschaft einwirken, damit Cannabis in der Medizin häufiger eingesetzt werden kann und das Stigma als Rauschmittel verliert. Dazu will man sich besonders auf neuartige Technologien konzentrieren und auch den Bereich Forschung verstärkt in die Diskussion über das grüne Kraut implementieren. Denn nur mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man schließlich den Beweis erbringen, wie nützlich Cannabinoide – von denen weiterhin stets neue Varianten entdeckt werden – gegen verschiedene Krankheitssymptome sind. Um sich mit anderen Personen und Stellen des Themenbereiches fachgerecht auseinandersetzen zu können, steht der BPC e.V. beispielsweise im direkten Austausch mit dem Verband der Cannabis versorgenden Apotheken sowie auch im ständigen Dialog mit politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten Institutionen. So will man erreichen, dass ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen werden kann, mehr wissenschaftliche Forschung betrieben wird und der Genehmigungsvorbehalt bezüglich der oft schwer zu erhaltenden Kostenerstattung abgeschafft wird. Auch wenn der Bundesverband pharmazeutischer Cannabinoidunternehmen sich nicht an das allgemeine Thema der Legalisierung wagt, so wirken die Vorhaben wichtig und bereiten hoffentlich eine bessere Zukunft für alle auf Cannabis angewiesenen Patienten vor.



Viel Erfolg dabei!

