Die Krux der kontrollierten Cannabis-Freigabe

Mord und Totschlag wegen Cannabis in Kalifornien – trotz „Legalisierung“

Bild: christgr/freeimages

Ein tagesaktueller Kommentar von Sadhu van Hemp

Seit dem 1. Januar 2018 ist es volljährigen Personen in Kalifornien gestattet, bis zu 28 Gramm Cannabis zu besitzen. Zulässig ist auch der nichtkommerzielle Anbau von bis zu sechs Pflanzen im privaten Wohnbereich. Die regulierte Abgabe erfolgt über lizenzierte Läden, die ihre Rauchware aus staatlich kontrollierten High-Tech-Produktionsanlagen beziehen.

Der Jubel war groß, auch in Deutschland. Cannabis-Aktivisten und Fachspezialexperten aller Fachrichtungen favorisieren seitdem den nordamerikanischen Weg, der auch in Deutschland eingeschlagen werden sollte. Schließlich geht es darum, die Hanfkonsumenten zu entkriminalisieren, ohne dadurch einen Kontrollverlust in Sachen Cannabiskonsum zu riskieren. Statt die bedingungslose Freigabe des Allerweltkrauts zu fordern, will man sich mit dem begnügen, was sich bei genauerem Hinsehen als Mogelpackung erweist.

Denn neben den Gewinnern der sogenannten „Cannabis-Legalisierung“ gibt es auch Verlierer: Und das sind die Guerilla-Grower, die seit nunmehr über einem halben Jahrhundert aus der Unterwelt heraus die Hanf-Community der USA mit Ganja versorgen. De facto war die „Cannabis-Regulierung“ ein Zugeständnis an die Prohibitionisten – wohlwollend geduldet von vielen Hanfaktivisten, die bis heute dem Irrtum aufsitzen, mit der regulierten Hanffreigabe könne dem organisierten Verbrechen das Wasser abgegraben werden.

Dass dieser fromme Wunsch unter den Bedingungen der regulierten Cannabisfreigabe nicht in Erfüllung gehen wird, war denen, die eins und eins zusammenzählen können, von Anfang an klar. So lange Cannabis nicht wie Kaffee, Tee oder Tabak frei und ohne staatliche Kontrollwut angebaut, gehandelt und genossen werden kann, wird der Schwarzmarkt blühen – und mit ihm die organisierte Drogenkriminalität. Würde der Hopfen in gleicher Weise wie Cannabis reguliert und besteuert werden, gäbe es schon morgen einen Schwarzmarkt für diese Pflanzengattung. Und dieser illegale Handel würde den Bierbrauern Vorzugspreise machen, an denen niemand vorbeikommt, der rechnen kann.

In Kalifornien tobt er also weiter, der Anti-Hanf-Krieg, und das trotz und auch wegen der regulierten Freigabe. Die illegalen Hanfbauern denken überhaupt nicht daran, das Feld denen kampflos zu überlassen, die das staatlich lizensierte Monopol an sich gerissen haben und im ungleichen Kampf um die Pfründe von Vater Staat bevorteilt werden. Jetzt erst recht, scheint die Devise der kalifornischen Guerillagrower zu sein, denn der illegale Anbau floriert wie nie. Abnehmer gibt es nicht nur in Kalifornien, sondern auch in jenen US-Bundesstaaten, wo die Prohibition nach wie vor den Himmel verdunkelt. Die regulierte Freigabe hat geradezu einen Boom des illegalen Anbaus ausgelöst, da sich viele Grower aufgrund der neuen Gesetzeslage im Golden State in relativer Sicherheit wiegen und somit dazu verleitet werden, die „neue Freiheit“ bis zum Anschlag auszureizen. Ob sechs, zehn oder hundert Pflanzen – es wird schon gutgehen, denkt sich mancher, der einen grünen Daumen hat.

Doch wie so oft gehen nicht nur die guten Jungs und Mädels zu Werke. Auch die bösen Buben wollen mitspielen, wenn der Rubel rollt. Die ländlichen Regionen in Kalifornien sind auch ein Eldorado gut organisierter und rivalisierender Gangsterbanden, die selbst vor Mord und Totschlag nicht zurückschrecken, wenn es den schnellen Gewinn im illegalen Cannabisgewerbe zu machen gibt. Während die einen generalstabsmäßig Mega-Grows starten, die von Lohnsklaven unterhalten werden, lauern schon die anderen, um den Hanfgarten mit Waffengewalt zu plündern.

Anfang letzter Woche kam es im Riverside County zum traurigen Höhepunkt dieses Faustrechts. In den frühen Morgenstunden des Montags erreichte die Polizei der Kleinstadt Aguanga in Südkalifornien ein Notruf, dass sich auf einem Grundstück am Rande der Stadt ein Überfall ereignet hätte, bei dem Schüsse gefallen sein sollen. Als die Polizei am Tatort eintraf, bot sich den Beamten ein Bild des Schreckens. Im Haus wurden sechs erschossene Personen und eine angeschossene Frau aufgefunden, die später ihren schweren Verletzungen erlag. Alle sieben Opfer und die überlebenden Zeugen stammen aus Laos. Das angemietete Haus beherbergte ersten Ermittlungen zufolge rund 20 Personen, die den Grow betreuten. Die Polizei geht davon aus, dass hinter der Hanfplantage und dem Massaker organisierte kriminelle Banden stecken. Auf dem Grundstück wurden zudem eine Cannabis-Ernte von insgesamt 450 Kilogramm und mehrere hundert Marihuana-Pflanzen sichergestellt, die laut Polizei für die Hanfölgewinnung vorgesehen waren. Der Straßenverkaufswert soll sich auf etwa fünf Millionen Dollar belaufen.

Die kalifornische Polizei zählte 2020 bereits vierzehn Morde im Zusammenhang mit Cannabis. Mit dem Massaker von Aguanga sind noch einmal sieben Opfer dazugekommen. Die Morde hätte es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gegeben, wenn der Hanf so frei wäre wie eine Kaffeebohne oder Weinrebe.

