Promotion – Virtuelle Events am 20. und 21. Oktober



Cannabismessen hatten es in diesem Jahr bislang etwas schwer, eine gewisse Anzahl Aussteller und Besucher in geschlossene Hallen einzuladen, um das Neuste in der Entwicklung des Marktes zu zeigen und über den Zeitgeist zu diskutieren. Da es noch nicht wirklich absehbar ist, wann die Normalität auch in diesen Bereich zurückkehren kann, konzentrieren sich verschiedenste Veranstalter weltweit auf virtuelle Events, bei denen man aus allen Teilen der Erde via Internet teilgenehmen kann. Auch die Medical Cannabis World, die im Jahr 2019 erstmalig stattfand und in Malta 1500 Spezialisten der Branche zusammenbrachte, wird in 2020 diesen ungewöhnlichen Weg beschreiten, damit der Stillstand des Planeten zumindest im Bereich Gesundheit und Cannabis überwunden werden kann. Die Med-Cann World und Med-Tech World finden zu diesem Zweck vom 20. bis 21. Oktober als ein Virtual Summit statt, zu dem man sich als interessierter Branchenvertreter jetzt spätestens anmelden sollte.



Nach dem Erfolg des letzten Jahres haben sich die Mitarbeiter der SiGMA GROUP dazu entschlossen, neben der Med-Cann World gleich noch ein zweites Event am Folgetag der medizinischen Cannabis-Veranstaltung abzuhalten, das als Symposium geplant ist, um die sich stark verändernden Gesichtzüge der Medizinbranche zu beleuchten. Dabei werden besonders die Chancen und Gefahren des Sektors in Augenschein genommen und neuste Entwicklungen in dem Gebiet besprochen. Teile des Bereiches, die in Quantum, KI, Fintech und Blockchain-Technologie fallen, können aufgrund der Expertise der Veranstalter hervorgehoben behandelt werden. Die Med-Tech World wird einen Tag nach der Med-Cann World am 21. Oktober stattfinden, sodass damit zu rechnen sein dürfte, dass auch die Entwicklungen auf dem zuvor ins Rampenlicht gestellten Cannabismarktes nicht unbeachtet bleiben werden. Die Med-Cann World hingegen, die eben am 20. Oktober im Internet stattfinden wird, konzentriert sich ausschließlich auf die natürliche Heilpflanze Cannabis. 62 verschiedenen Größen aus dem Cannabusiness werden sich ab 10:00 Uhr morgens die Zeit nehmen, um ausführlich über die Entwicklungen des Marktes und die Prognosen für die Zukunft zu berichten, ohne die Gefahren der politischen Beschneidungen aus den Augen zu verlieren. Bis um 17:00 Uhr gehen die auf 28 verschiedene Bereiche eingeteilten Talks, die teilweise von mehreren Personen geführt werden. Auch hier finden sich Themenbereiche bezüglich der Blockchain-Technologie, dazu des groß angelegeten Cannabisanbaus, oder wie man in Europa in das Geschäft ohne Sorgen einsteigen könnte, oder aber, wie man Gelder aus traditionellen Quellen gelangt. Viele weitere Aspekte der Branche dürfen Teilnehmer der Med-Cann World erwarten, wenn es am 20.10.2020 um 10 Uhr mit der virtuellen Veranstaltung im Internet losgehen wird.



Obwohl die Welt aktuell mit anderen Dingen beschäftigt scheint, bleibt die Thematik des legalen Grases und dessen vielseitiger Eigenschaften ein wichtiger Teil der Zukunft, den man sich kaum erlauben sollte zu vergessen. Experten, Legalisierer und medizinische Koryphäen des Gebietes dürfen erwartet werden, die alle dazu bereit sind, ihr langjährig aufgebautes Wissen mit allen Teilnehmern des Events zu teilen. Da man dies alles in diesem Jahr ganz bequem von zuhause aus mitnehmen kann, ist ein Kreuz im Kalender empfohlen. Cannabis wartet auf euch!



Med-Cann World und Med-Tech World

20. – 21.10.2020

10:00 – 17:00 Uhr

