Cannabidiol-Produkte für mehr Vitalität und Wohlbefinden

CBD-Produkte sind Vertrauenssache. Die aus Hanf gewonnenen Inhaltsstoffe sollten stets höchsten Qualitätsstandards entsprechen und keine Zweifel an deren Wirksamkeit hinterlassen. CBD VITAL aus Österreich hat diesen Anspruch erfüllt und konnte sich so innerhalb der letzten Jahre zu einem internationalen Netzwerk entwickeln, das mit Premium CBD-Produkten Erfolgsgeschichte schreibt. Die ausschließlich von europäischen Hanfbauern mit Bio zertifizierten Landwirtschaftsbetrieben stammenden Rohstoffe sorgen nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern auch für eine stabile Qualität, was zu besonders hochwertigen CBD-Ölen sowie weiteren Cannabidiol-Produkten führt. Dabei konnte CBD VITAL sogar die gängigen Ansprüche überbieten und handelt nun mit Premium CBD-Ölen, die übliche Produkte in ihrem THC-Wert nochmals stark unterschreiten. Die Möglichkeit für diese Gewinnung wird durch ein Verfahren ermöglicht, das dazu eingesetzt wird die hochwertigen Pflanzenstoffe besonders schonend in das Endprodukt zu filtern. Natürlich wird dabei das gesamte Pflanzenspektrum des Bio-Hanfs genutzt, sodass ein vollwertiges CBD-Öl entsteht, das einen vorteilhaften Terpen-Entourage-Effekt besitzt. Die Premium CBD-Öle von CBD VITAL sind in unterschiedlichen Dosierungen erhältlich, wobei der CBD-Gehalt des Naturextrakt von 5 bis 24 Prozent reicht. Auch eine etwas günstigere Variante ihrer Vollspektrum

Naturextrakte produziert CBD VITAL, die ebenfalls via sauberster CO2-Extraktion gewonnen werden und Menschen eine hilfreiche Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags bieten können. Die einzig auf Bio-Qualität setzenden Hersteller aus Österreich entwickeln dazu weitere nützliche Hanfprodukte aus dem vielseitig einsetzbaren Rohstoff, der bei CBD VITAL somit auch in Kosmetik, Kapseln, Tees sowie Mikronährstoffen zu finden ist. Stets den höchsten Ansprüchen entsprechend, schließlich versteht sich der Hersteller als eine natürliche und nachhaltige Alternative für mehr Vitalität und Wohlbefinden. Aus diesem Grund gibt sich CBD VITAL auch die größte Mühe, allen Anliegen der Kundschaft gerecht zu werden und bietet einen außergewöhnlichen Service an, der via Mail, Telefon oder Chat genutzt werden kann. Auch auf Facebook ist CBD VITAL aktiv und bietet dort in der eigenen CBD VITAL-Gruppe Hilfestellungen bei aufkeimenden Fragen oder allgemeinem Gesprächsbedarf. Einfach anmelden und der Gruppe beitreten, dann werden alle Anliegen geklärt. Besonders ist hierbei vielleicht noch der Umstand, dass CBD VITAL Mitarbeiter aus dem pharmazeutischen Bereich einbindet, die sich auf den Einsatz von Hanf- und Nährstoffmedizin spezialisiert haben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Anbieter bereits ein erstes CBG-Naturextrakt im Angebot hat, das mit dem Wirkstoff Cannabigerol ein spezielles Phytocannabinoid verfügbar macht, welches gegen Stress und innere Nervosität eingesetzt werden kann und immer stärker in den Fokus des gesundheitlichen Interesses rückt. Besucht daher den Händler CBD VITAL auf seiner Webseite und überzeugt euch selbst von den mannigfaltigen Angeboten aus dem Katalog der Spezialisten.



Ein gutes Leben durch natürliche Pflanzenkraft – CBD VITAL!

www.cbd-vital.de

