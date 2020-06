CannaSwissCup gibt Gewinner bekannt



Auch wenn die Hanffachmesse in der Schweiz in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, so wurde dennoch über die Jury des CannaSwissCup darüber abgestimmt, welches die besten Grassorten der Schweiz sind. Aus über 30 CBD-Varietäten wurde bestimmt, welcher Produzent sein Handwerk am besten versteht und welche Sorte den besten Eindruck hinterlässt. Jetzt wurden die Gewinner des CannaSwissCup bekanntgegeben und so sieht das Ergebnis aus. Die besten CBD-Grassorten der Schweiz sind gewählt.



Aus den Bereichen Outdoor, Indoor und Gewächshaus wurden die Gewinner ermittelt, die seit Donnerstag Nacht bekannt sind. Dabei ermittelten die Jury-Mitglieder ihre Favoriten, die nun als das beste legale Gras der Schweiz bezeichnet werden können. Die Auflistung sieht wie folgend aus:





Best Outdoor 2019/20

# 07 Alplant GmbH Skywalker OG



2nd place Outdoor 2019/20

# 02 AE Grünkraft GmbH Harlequin CBD



3rd place Outdoor 2019/20

# 03 Grünhaus AG Sapparot





Best Indoor 2019/20

# 24 Cannabar Gold Haze



2nd place Indoor 2019/20

# 17 CBDeluxe GmbH Queen Deluxe



3rd place Indoor 2019/20

# 19 Helvetic Hemp GmbH Helvetic Love





Best Greenhouse 2019/20

# 29 Starbuds by D’JYMS OG Kush



2nd place Greenhouse 2019/20

# 33 Alplant GmbH Amnesia



3rd place Greenhouse 2019/20

# 31 Bio-Can AG Fedtonic





Auf der Web-Präsenz des CannaSwissCup sind dazu jeweils noch drei weitere Plätze in den betreffenden Kategorien gelistet, sodass interessierte Cannasseure dort auch noch einmal nach den besten Grassorten der Schweiz Ausschau halten können. Wir gratulieren den stolzen Gewinnern sowie den fleißigen Initiatoren des Events.



Congratz Switzerland!

