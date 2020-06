Sonntag um 20:15 Uhr mit Melissa Balin im Gespräch



Während sich ein Großteil der Fernsehzuschauer auf den öffentlich rechtlichen Sendern am Sonntag, dem 28. Juni 2020, erneut dem regulären TV-Verbrechen widmet, wird das Hanf Journal den neusten Live-Stream starten. Hanf Journal Canna-History live zur besten Tatort-Zeit!



Um 20:15 Uhr ist Melissa Balin zu Gast in der Livesendung, die Zeit und Raum überquert. Melissa Balin ist Filmemacherin und eine Expertin der Legalisierungsgeschichte der USA und weltweit – ihr Spezialgebiet ist unser aller Cannapapst Jack Herer himself! Die im sonnigen Kalifornien lebende Filmemacherin und Aktivistin wird im digitalen Kamingespräch mit Emmi, CEO & Founder vom Hanf Journal, also einiges Wissenswertes über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Hanfkultur in den Vereinigten Staaten zu berichten wissen und alle auf den Tatort verzichtenden Zuschauer mit spannenden Informationen aus erster Hand versorgen. Schaltet daher am 28. Juni 2020 um 20:15 via Facebook in den Hanf-Journal-Live-Kanal und nehmt an dem interaktiven Gespräch mit Melissa Balin teil. Fragen sind selbstverständlich wie immer erwünscht.



Wir sehen uns am Sonntag bei Hanf Journal Canna-History live zur besten Tatort-Zeit!

