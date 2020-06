Mal wieder eine Cannabisplantage

Die Polizei und ihre tägliche Beschäftigung

Bild: nokomai / freeimages



Es nicht üblich, dass Cannabisplantagen unbemerkt in direkter Nähe von Polizeieinsatzkräften angepflanzt werden. Es dagegen üblich, dass sich Privatpersonen im stillen Kämmerlein mit der Produktion von Marihuana beschäftigen und dafür von den Verbrechensjägern unangekündigt besucht werden. Die Festnahmen von Hobbyhanfbauern sind weiterhin an der Tagesordnung und kosten den Steuerzahler Unmengen an Euros. Verhindert werden dadurch weder die Konsumabsichten noch schützt es in irgendeinem Maße die Sicherheit der Gesellschaft. Anstatt moderne Erkenntnisse in die Drogenpolitik einfließen zu lassen, wird jeden Moment des Tages auf eine gescheiterte Strafverfolgungspolitik gesetzt. So darf es auch nicht wundern, dass einmal wieder eine Cannabisplantage aufgeflogen ist, während andernorts die nächste Produktion gestartet werden wird.



Am Dienstag hat es einen 29-jährigen Mann aus Wolfsburg erwischt, der sich jetzt wohl einem langwierigen und wenig sinnvollem Verfahren gegenübersieht. In dessen Wohnhaus wurde von der Polizei eine Cannabisplantage mit mehreren Dutzend Hanfpflanzen entdeckt, nachdem ein Hinweis bei der Staatsmacht einging. Zusätzlich fand man 1,4 Kilogramm getrocknete Blüten, sodass ihm der Handel mit einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln und illegaler Cannabis-Anbau vorgeworfen werden kann. Nachdem der Beschuldigte eine Nacht in Polizeigewahrsam verbrachte, keine Angaben während der Vernehmung am Mittwoch zu den Vorwürfen machte, wurde er aufgrund fehlender Haftgründe nach dem Abschluss der Polizeimaßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Dem als Drogenkonsument polizeilich bekannten Hobbyhanfgärtner wurde einen Abend davor noch die Aufmerksamkeit von neun Einsatzkräften der Verfügungseinheit Braunschweig zuteil, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Hausdurchsuchung aufgrund des eingegangenen Hinweises durchführen mussten.



Hätte man den gesamten Arbeitsaufwand in ein wenig sinnvollere Tätigkeitsfelder gesteckt, hätte ein tatsächliches Verbrechen möglicherweise verhindert werden können. So hat man dagegen einfach nur wieder einen weiteren Fall für eine schönere Aufklärungsstatistik, ohne die Welt damit auch nur ein klein wenig Sicherer zu machen. Bis zum nächsten Mal!

