Cannabis gegen Coronakrise

Wie eine Legalisierung für Geld sorgen würde

Foto: Archiv



Cannabis zu verbieten, ist logisch betrachtet, eine der dümmsten Sachen, die ein Staat tatsächlich machen kann. Irgendjemanden in der Schule sitzen bleiben zu lassen, während die großen Politiker und Gesetzgeber sich immer noch für eine Cannabisprohibition aussprechen, ist schlichtweg ein Paradoxon. Insbesondere aufgrund der vorliegenden Wirtschaftskrise, die durch den Coronavirus ausgelöst wurde, sollte eine Legalisierung losgetreten werden. Es gibt einzig und allein Gründe, die dafür sprechen.



Die finanziellen Schäden der Coronakrise



Glücklicherweise wurde Deutschland von der Krankheit an sich kaum befallen, es gab bisher nur sehr wenige Infizierte und noch viel weniger Tote. Finanziell trieb das Coronavirus jedoch sein Unwesen in Deutschland, für einen zu großen Zeitraum stand die Wirtschaft nahezu still. Bereits über eine Billion Euro hat der deutsche Staat in Form von Hilfen zugesichert. Die Staatsverschuldung wird dadurch selbstverständlich enorm in die Höhe getrieben, zumal schon zuvor ein Abbau der Schulden nicht abzusehen war. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, wie der deutsche Staat gegen diese finanzielle Notlage vorgehen kann. Entweder müssen neue Einkommensquellen erschlossen werden oder Ausgaben minimiert, beide Fälle treten bei der Legalisierung von Cannabis ein.



Zahlreiche langersehnte Projekte stehen mittlerweile auf der Kippe, schlichtweg weil kein Geld mehr vorhanden ist. Die langersehnte Grundrente beispielsweise sieht sich ihrer finanziellen Basis entzogen, Experten stehen der Realisierung dieses Projekts sehr kritisch gegenüber.



Wie lief es in der USA?



In der USA hat man in einigen Bundesstaaten bereits das grüne Gold legalisiert, mit bahnbrechenden Folgen für die Wirtschaft. Die Cannabisindustrie ist der am schnellsten wachsende Industriezweig in der USA und lässt den Vorletzten mit großem Abstand hinter sich. Im Jahr 2020 gab es ca. 250000 Jobs in der Cannabisindustrie, 2017 waren es ungefähr die Hälfte. Innerhalb von 3 Jahren hat sich die Zahl der Beschäftigten verdoppelt, was ein bisher ungekanntes Wachstum darstellt. Des Weiteren verdienen Angestellte in der Cannabisindustrie mehr als der durchschnittliche Amerikaner.



Kanada führt auch mit gutem Beispiel an, seit der Legalisierung in dieser Nation wuchs die Cannabisindustrie um ca. 215 %. Beachtenswert an der kanadischen Cannabisindustrie ist, dass die meisten führenden Unternehmen dieser Branche aus diesem einen Land stammen. Durch seine frühe und flächendeckende Legalisierung sicherte sich Kanada den Spitzenplatz der Cannabisindustrie. Riesige Unternehmen wie Aurora Cannabis, Tilray und Canopy generieren Steuern für den Staat und expandieren zunehmend ins Ausland, selbst für Europa und implizit Deutschland liegen bereits Expansionspläne vor.



Prognosen für Deutschland



Aufschluss darüber, wie es in Deutschland sein wird, gibt eine Untersuchung von Prof. Dr. Justus Haucap. Dieser errechnete, was eine Legalisierung mit der deutschen Staatskasse anstellen würde.

Zu aller Anfang würden mindestens 20.000 neue Arbeitsplätze in Verkauf und Produktion entstehen. Die Zahl dieser Arbeitsplätze kann lediglich nach oben hin explodieren, wenn beispielsweise ein neuer Global Player der Cannabisindustrie in Deutschland entstehen würde. Bei zahlreichen anderen modernen Industriezweigen hat Deutschland den Anschluss um Weiten verpennt, viel mehr als die altbackene Auto- und Chemieindustrie hat unsere Nation wohl nicht zu bieten. Mit einer ausgewachsenen Cannabisindustrie jedoch könnte Deutschland wieder an die Spitze des globalen Geschehens steigen.



Weiterhin würden dem Staat ca. 2,6 Milliarden Euro jährlich mehr zur Verfügung stehen. Zum einen werden zahlreiche Kosten gespart, so werden allein schon durch das Einstellen der Strafverfahren eine Milliarde Euro im Jahr gespart. Nicht mit eingerechnet in die Untersuchung wurden beispielsweise die Kosten für die Justiz und für Gefängnisse. Folglich muss man sich bei allen hier genannten Werten vor Augen führen, dass lediglich die unterste Grenze angegeben wurde. Es besteht jedoch immens Luft nach oben.



Neben den Einsparungen würden natürlich auch neue Einnahmen entstehen, zum einen müsste der Konsument eine spezielle Steuer wie auch bei Alkohol und Tabak bezahlen. Zum anderen fallen zahlreiche Steuern im Rahmen der Produktion und des Verkaufs an, so beispielsweise Umsatz- und Gewerbesteuern, sodass man letzten Endes bei den 2,6 Milliarden Euro rauskommt.



Legalisierungen gegen Wirtschaftskrisen sind nichts Neues



Dass man Cannabis legalisieren will, um gegen eine Wirtschaftskrise vorzugehen, ist keine neue Vorgehensweise. Anfang 2019 beriet sich selbst die türkische Regierung darüber, ob man die Hanfindustrie nicht wiederbeleben sollte. Hanf wurde früher im großen Stil in der Türkei angebaut, unter anderem fertigte man daraus Textilien, auch die Produktion von Zigarettenpapier durch Hanf war weit verbreitet. Anschließend verdrängten westliche Produkte den Hanf von der Bildfläche, Textilien wurden durch Baumwollfasern ersetzt, Zigarettenpapier aus Hanf substituierte man mit Zellulose.



In der Türkei sollte jedenfalls das Agrarministerium den Hanfanbau wieder ankurbeln, unter anderem um mit Kanada und China konkurrieren zu können. Für die Verwendung als Freizeitdroge wurde der Hanf jedoch nicht freigegeben.



Wenn nicht jetzt, wann dann?



Zu kaum einem anderen Zeitpunkt wäre die Legalisierung von Cannabis so hilfreich wie jetzt. Jeder ist gestresst, die Staatskassen sind leer und bei niemandem geht das Leben so richtig weiter: Wieso also nicht erst einmal einen Joint (legal) zünden? Anhänger der Legalisierungsbewegung wissen, dass die Prohibition von Cannabis komplett willkürlich, unsinnig und rückschrittlich ist. An dieser Stelle sollte der Alltagsökonom aus jedem einzelnen ans Tageslicht treten, um anzuerkennen, dass eine Legalisierung von Cannabis zum jetzigen Zeitpunkt nur positive Auswirkungen haben würde.



Den riesigen Fehler, Hanf bis jetzt zu verbieten, könnte man durch den wagemutigen und sinnvollen Schritt ausgleichen, jetzt so schnell wie möglich zu legalisieren.



Beitrag von Henrik Aulbach

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken