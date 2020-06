Ein weiterer Prominenter wird dringend benötigter Botschafter für Weed



Vor wenigen Wochen freute sich die deutsche Cannabis-Community darüber, dass sich der Schauspieler Armin Rohde positiv über die Legalisierungsgedanken vieler Befürworter der Hanfpflanze aussprach. Es gibt hierzulande schließlich viel zu wenige Personen aus dem öffentlichen Leben, die sich trauen, Kritik an der derzeitigen Drogenpolitik zu üben. Viele weitere Stars und Sternchen sind aber vonnöten, die aktuelle Situation bezüglich Cannabis zu kritisieren und der teils sich noch im Dornröschenschlaf befindlichen Bevölkerung zu vermitteln, dass es andernorts mit einer Freigabe des Rauschmittels weitaus besser funktioniert. Nun hat sich vor einigen Tagen Hannes Jaenicke bei der Talk-Runde Riverboat in Sachen Hanf geoutet und seine Sicht der Dinge näher erklärt, weshalb er glaube, dass Cannabis hierzulande noch immer verboten ist. Hannes Jaenicke spricht sich gegen das Cannabisverbot aus.



„Die Frage ist, ob das Verbot von Marihuana tatsächlich richtig ist“, sagte der bekannte Schauspieler Hannes Jaenicke laut Tag24.de während der Talk-Runde beim Riverboat. „Holland hat es sehr früh freigegeben, Spanien auch, Südamerika, in einem Großteil der amerikanischen Staaten ist es erlaubt“, soll er gut informiert angefügt haben. Er halte die Kriminalisierung von weichen Drogen ab der Volljährigkeit für nicht besonders klug. Man dürfe schließlich ja schon ab 16 Jahren in Deutschland auch Alkohol trinken, obwohl viele Meinungen davon ausgingen, dass der Schaden, der durch Alkohol verursacht würde, viel größer sei, als der, den Marihuana anrichten könne. Er glaube daher, dass der Hauptkontrahent im Kampf für die Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken Erwachsener die Pharmaindustrie wäre, da er von den vielseitigen Einsatzgebieten im medizinischen Sektor wisse. Bei der Schmerztherapie, bei Krebserkrankungen und gegen Epilepsie würde Cannabis in den USA massiv genutzt, sodass er davon ausgehe, dass hierzulande die Pharmaindustrie für die weitergehende Kriminalisierung sorge, da das Schmerzmittelgeschäft eine der größten Quellen für Geld der Unternehmen darstelle. Dies wäre seine „bescheidene Theorie.“ Seit Jahrtausenden wäre das natürliche Heilmittel schließlich bereits im Einsatz, beispielsweise bei Indianern.



Die Legalisierungsbewegung kann sich somit nur freuen, dass sich offensichtlich langsam die dringend benötigten Botschafter für Cannabis aus den Kreisen bekannter Künstler mehren und in aller Öffentlichkeit für einen Umschwung der politischen Situation werben. Wohl nur mit weiteren Persönlichkeiten aus Funk und Fernsehen, Kunst und Kultur, wird den bislang in dieser Frage noch nicht aufgeklärten Bürgern der Bundesrepublik die Augen geöffnet werden können, sodass eine Mehrheit der Bevölkerung die fadenscheinigen Begründungen für eine Aufrechterhaltung der strafrechtlichen Verfolgung ansonsten gesetzestreuer Konsumenten nicht länger akzeptieren wird.



Es wird Zeit für Klartext in den großen Medien – es wird dann wohl auch langsam einmal Zeit für Stefan Raab!

