Hanf Journal live am kommenden Sonntag

Im Gespräch mit Philine Edbauer über „Fails der deutschen Drogenpolitik“ um 10:00 Uhr



Die Legalisierung von Cannabis bleibt ein Anliegen, für das viele unterschiedliche Personen und Organisationen benötigt werden. Will man die aktuelle Situation schnellst- und bestmöglich verändern, sind Aktivisten notwendige und nützliche Helfer. Das Thema Hanf ist schließlich äußerst vielschichtig, weil es vom persönlichen bis zum politischen Spektrum reicht. Das Hanf Journal versucht, mit den kürzlich gestarteten Live-Übertragungen die gesamte derzeitige Lage etwas intensiver zu beleuchten und während Interviews mit verschiedensten Menschen spezielle Aspekte in den Vordergrund zu rücken. An diesem Sonntag, den 14.06.2020, haben wir Philine Edbauer zum Gespräch geladen, um mit der aktiven Legalisierungsbefürworterin einmal genauer auf die „Fails der deutschen Drogenpolitik“ zu blicken. Die an der Humboldt Universität Moderne Süd- und Südostasienstudien studierende Aktivistin ist unter anderem an dem Wirken der Initiative #MyBrainMyChoice beteiligt, engagiert sich beim Verein Law Enforcement against Prohibition (LEAP) und setzt sich gegen die Stigmatisierung und Kriminalisierung von Konsumenten sowie für einen drogenpolitischen Frieden ein. Am Sonntag um 10:00 Uhr können sich daher alle Interessierten auf eine gute Stunde drogenpolitisches Gespräch einstellen, bei dem besonders die Fehlleistungen der deutschen Drogenpolitik angesprochen und kritisiert werden. Verfolgt daher den Live-Stream via Facebook und sendet uns dort eure persönliche Sicht der Dinge, sodass ein interaktiver Diskurs entsteht.



Wir freuen uns auf Philine und auf euch!



(ps: Auch sind wir daran interessiert, welche Zeit für Streams wohl die passende ist. Helft uns, indem ihr hier kurz eure Meinung abgebt. Danke!)

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken