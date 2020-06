Cannabis-Anbau ist in der Türkei „Narco-Terrorismus“

Paramilitärische Polizeieinheiten vernichten in der Osttürkei rund 333.000 Cannabis-Pflanzen

Von Sadhu van Hemp

Die Türkei ist kein gutes Pflaster für Menschen, die gerne in Freiheit leben und sich nach eigenen Maßgaben entfalten wollen. Seit 2010 existiert in der Türkei nur noch eine eingeschränkte Gewaltenteilung, und das parlamentarische System mit einem repräsentativen Präsidentenamt wurde 2018 in ein Präsidialsystem umgewandelt. Der Präsident bildet allein die Spitze der Exekutive und regiert, wie es ihm gerade gefällt.

Die Türkische Verfassung von 1982 garantiert zwar den Bürgern weitgehend die Grund- und individuellen Freiheitsrechte, doch mit der verfassungsgemäßen Umsetzung dieser Rechte ist es nicht weit her beim NATO-Partner: Meinungs-, Informations- und Religionsfreiheit wird von der Regierung nur nach Gutsherrenart geduldet und der Schutz der ethnischen Minderheiten ist nicht gewährleistet.

Dass es in der Türkei nicht mit rechten Dingen zugeht, zeigt der Umgang des Staates mit der kurdischen Bevölkerung, die sich der türkischen Assimilierungspolitik hartnäckig widersetzt, da dies den Verlust der eigenen Kultur und Identität bedeutet. Seit 1980 bestimmt der Kurdenkonflikt das Verhältnis der beiden Völker, und die türkischen Machthaber in Ankara unterdrücken mit aller Härte die Autonomiebestrebungen der geknechteten Kurden im wirtschaftlich unterentwickelten Südosten des Landes. Die repressive türkische Politik ist der Nährboden für gewaltsamen Widerstand, den die auch in Deutschland verbotene sozialistisch ausgerichtete kurdische Arbeiterpartei (PKK) leistet, ohne jedoch über kleinere Scharmützel mit dem übermächtigen türkischen Militär hinauszukommen.

Die Leidtragenden im Kurdenkonflikt sind die Menschen, die in den kurdischen Siedlungsgebieten innerhalb der Türkei perspektivlos vor sich hinleben und die stete Präsenz des türkischen Militärs ertragen müssen. Die Landwirtschaft ist die Haupteinnahmequelle der vorwiegend bäuerlichen Gesellschaft – und dazu zählt im „wilden Kurdistan“ auch die Kultivierung der Cannabis-Pflanze. Zwar hat der Hanfanbau bei Weitem nicht die Ausmaße wie in Nord-Marokko, aber der Erlös reicht, um nicht zu verhungern.

Das weiß auch die türkische Regierung, weshalb sie in aller Regelmäßigkeit paramilitärische Rollkommandos in die entlegenen Bergdörfer entsendet, um bei der Cannabis-Ernte zu helfen. Geschwächt werden soll damit die PKK, die nach offizieller Lesart die Bauern dazu anstiftet, Cannabis statt Pistazien zu ernten.

Letztes Wochenende war es mal wieder soweit: Die Behörden vermeldeten gestern einen erneuten erfolgreichen Schlag gegen den „Narco-Terrorismus“ der PKK. In den Distrikten Lice und Hazro bekamen etliche Dörfer ungebetenen Besuch von schwerbewaffneten Drogenkriegern, die ausnahmslos alle Hanffelder vernichteten und auf der Suche nach Waffen kein Stein auf dem anderen ließen. Vorzeitig abgeerntet wurden rund 333.000 Cannabis-Pflanzen, die umgehend verbrannt wurden. Nicht ganz so üppig war die beschlagnahmte Menge getrockneter Cannabis-Blüten: Gerade mal 110 Kilogramm Marihuana und ein Sieb konnten nach akribischer Suche gefunden werden. Etwas kläglich auch die Ausbeute an Waffen, die in den Hühnerställen und Heuschobern eingesammelt wurden: Darunter 269 Patronen, ein paar nicht lizenzierte Pistolen, 17 Langwaffenmagazine, vier Scharfschützengewehrholme, 200 Meter Netzkabel, zwei Ladegeräte, 200 Meter Stretch-Nylon und großen Mengen Lebensmittel. Alles in allem konnte der PKK-Befreiungsarmee ein Waffenarsenal abgenommen werden, über das sich ein schwäbischer Prepper mit Blick auf das eigene Survival-Kit nur schlapplacht.

Laut türkischer Presse werden die Drogenbekämpfungsmaßnahmen unvermindert fortgesetzt, um den Frieden und die Sicherheit in der Region zu gewährleisten. Im vergangenen Jahr beschlagnahmten die Kampftruppen von Polizei und Militär bei ihren Überfällen auf die kurdische Landbevölkerung über 40 Tonnen rauchfertiges Cannabis und 40 Millionen Hanfpflanzen.

