Schweizer Zoll konfisziert aufgepepptes CBD-Cannabis

CBD-Cannabis-Blüten wurden mit synthetischen Cannabinoiden „veredelt“

Von Sadhu van Hemp

Die Cannabis-Prohibition ist die Existenzgrundlage ganzer Berufszweige: Polizisten, Juristen und Psychotherapeuten sind dank der Strafverfolgung von Cannabis-Konsumenten gut beschäftigt und honoriert – und das mit gutem Gewissen. Auf der anderen Seite stehen die vermeintlich Gewissenlosen, die sich nicht an das Verbot halten und mitunter auch tüchtig daran verdienen. Ein schlechtes Gewissen plagt nur die wenigsten der Hanffreunde, denn sie wissen, dass sie nichts Böses tun. Das gilt auch für die „Helden und Heldinnen des Alltags“, die die Cannabis-Community mit dem verbotenen Genuss- und Heilmittel versorgen und dafür eigentlich allabendlich öffentlich beklatscht werden müssten.

Doch es gibt immer solche und solche, also auch jene schrägen Vögel, die nicht nur gegen das Hanfverbot verstoßen, sondern auch gegen den Ehrenkodex der Hanffreunde, nicht zu betrügen. Marihuana mit Blei zu beschweren und mit Haarspray zu verschönern, gehört sich nicht. Ebenso unanständig ist die „Veredelung“ von minderwertigem Gras und Haschisch mit synthetischen Cannabinoiden. Dass es solche gewissenlose Leute gibt, die gesundheitsschädliche Rauchware zusammenpappen und verhökern, ist ein unerträglicher Zustand – verursacht durch die Cannabis-Prohibition.

Mit gepanschtem Gras eine schnelle Mark machen wollte auch ein Schmuggler, der Sonntag vor einer Woche der Eidgenössischen Zollverwaltung in Schleitheim an der Grenze zur Bundesrepublik ins Netz ging. Bei der Kontrolle des deutschen Personenwagens fanden die Zöllner im Kofferraum rund acht Kilogramm Cannabis-Blüten. Der Fahrer gab an, dass es sich bei der Ware um legale CBD-Hanfblüten handelt.

Die Zöllner hatten jedoch erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussage und ließen den Mann vorläufig von der Schaffhauser Polizei festnehmen.

Die polizeilichen Ermittlungen haben schließlich ergeben, dass es sich tatsächlich um CBD-Marihuana-Blüten handelte, allerdings wurden die mit einer verbotenen, synthetisch hergestellten THC-Substanz „verfeinert“. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der mutmaßliche Schmuggler aus der Untersuchungshaft entlassen, wird sich aber in einem Strafprozess vor einem Schweizer Gericht zu verantworten haben.

