Cannabis ist in Israel seit 2700 Jahren als rituelles Rauschmittel im Gebrauch



Seit 2008 weiß die Wissenschaft, dass Cannabis in frühen Kulturen der Menschheit als Rauschmittel und spiritueller Begleiter Einsatz fand. Ganze 2700 Jahre konnte die Zeit zurückverfolgt werden, als in China Menschen nach dem Tod noch eine Grabbeigabe in Grasform erhielten. Im Parmirgebirge wurde dann 2019 die Entdeckung gemacht, dass auch hier Cannabis als Rauschmittel bereits vor 2500 Jahren verwendet wurde. Jetzt gibt es einen neuen Fund aus Israel, wo man in einem alten Heiligtum Marihuana entdeckte. Dies stellt den wohl frühsten Nachweis dar, dass auch im Nahen Osten schon vor gut 2700 Jahren das natürliche Rauschmittel bekannt war und eingesetzt worden ist. Es wurden schließlich Reste von Cannabis auf einem Altar entdeckt.



Wie Scienxx.de und auch die Jerusalem Post melden, haben Forscher in den Ruinen von Tel Arad, einer judäischen Festungsstadt im Beersheba-Tal, eindeutig Cannabis entdeckt, das ihrer Meinung nach für kultische Rituale bewusst eingesetzt worden sei. Schon während der Entdeckung des alten Heiligtums im Jahr 1960 wunderten sich die Archäologen über eine Senke in der Oberseite der Altare, doch erst jetzt überprüfte man die dort noch immer vorhandenen Rückstände in diesen. Herauskam dabei, dass auf dem kleineren der beiden Altäre Reste der Cannabinoide Teterahydrocannabinol (THC); Cannabidiol (CBD) und Cannabinol (CBN) nachgewiesen werden konnten. Zusammen mit Tiermist scheint das verwendete Cannabisharz damals gemischt worden zu sein, um ein fachgerechtes Erhitzen während der Rituale zu ermöglichen. Die Forscher gehen davon aus, dass die berauschende Wirkung der verbrannten Cannabisharze voller Absicht eine Verwendung fand. „Die Entdeckung von Cannabis auf den kleineren der beiden Altäre war eine Überraschung“, sagte Eran Arie vom Israel Museum zu den Entdeckungen. Zwar kenne man halluzinogene Substanzen aus Nachbarkulturen, aber dies sei der erste Nachweis eines solchen Rauschmittels aus dem Königreich Juda – und der früheste Nachweis von Cannabis im Nahen Osten, erklärte er dazu. Da man keine Pflanzenreste auffand, geht man nun davon aus, dass es sich bei dem aus Hanfpflanzen gewonnenen Material um Haschisch gehandelt haben müsse, das eigens für die religiösen Zwecke importiert worden sein muss. Da der Geruch alleine wohl kaum eine aufwendige und wohl auch kostspielige Beschaffung gerechtfertigt haben könne, sei es äußerst wahrscheinlich, dass man bewusst auf die Rauschwirkung zielte, um Teilnehmer der Rituale schneller in einen Rauschzustand zu versetzen.



Der zweite Altar besaß zwar keine Rückstände der Cannabispflanze, dafür aber Weihrauchreste, die bislang auch noch nicht in den archäologischen Fundstätten der Levante nachgewiesen werden konnten. Mit höchster Wahrscheinlichkeit wurden die rituell eingesetzten „Kräuter“ über den südlichen Teil Arabiens von reisenden Händlern bezogen, schließlich soll es zu dieser Zeit eine Handelsroute in der Gegend von Beersheba gegeben haben.



Cannabis bahnte sich also schon vor langer, langer Zeit einen Weg über alle Grenzen hinweg – und auch alle spirituellen Beschränkungen!

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken