Deutsche Botschafter für Cannabis sind nötig

Mehr Personen aus dem öffentlichen Leben werden gesucht



Die Cannabislegalisierung in den verschiedenen Bundesstaaten der USA wurde nicht einzig durch politische Arbeit und die Vernunft der Bevölkerung herbeigeführt, sondern auch dadurch ermöglicht, weil sich Menschen des öffentlichen Lebens zu einer Freigabe zu Rauschzwecken Erwachsener bekannten. Angefangen bei Schauspielerinnen wie Whoopi Goldberg, Musikern wie Willie Nelson und Sportlern wie Michael Phelps. In Deutschland fehlen diese Persönlichkeiten bislang noch zu häufig, da sich nur ein ganz kleiner Teil – neben Hip-Hop-Künstlern – zu der fehlgeleiteten Drogenpolitik im Land öffentlich äußert. So ist es schon bemerkenswert, dass eine Hella von Sinnen mit Ansteckern des Deutschen Hanfverbandes im TV auftritt, oder wenn Reportagen der öffentlich-rechtlichen Sender ohne Scheuklappen die Tatsachen und wissenschaftlichen Erkenntnisse ohne politische Agenda auf die Zuschauer loslassen. Es gibt einfach zu wenige deutsche Botschafter für Cannabis, die sich nicht zu fein dafür sind, der konservativen Elite Paroli zu bieten, und ihre Meinung der Allgemeinheit kundtun.



Jetzt hat es zumindest wieder einmal ein geschätzter Schauspieler geschafft, sich diesbezüglich zu äußern, was der Legalisierungsbewegung nur zu gute kommen kann. Der TV-Polizist und langjährige Theaterschauspieler Armin Rohde sagte gegenüber der Augsburger Allgemeinen in einem Gespräch über seine aktuelle Rolle, dass er in den Siebzigerjahren selbst mit verschiedenen Drogen experimentierte und dazu auch gekifft hätte. Auf die Frage, ob das Kiffen aus seiner Sicht harmloser als Alkohol wäre, antwortet Rohde, dass es sicherlich eine friedlichere Beschäftigung als Trinken sei. „In der Tat habe ich noch nie erlebt, dass beispielsweise jemand bekifft eine Schlägerei angefangen hat“, so Rohde. Auch würden Autounfälle wohl viel eher durch übermäßigen Alkoholkonsum stattfinden, als durch Marihuana. Es sei einfach absurd, dass sich Jugendliche ab 16 Jahren im Supermarkt mit Alkohol versorgen könnten, Erwachsenen aber das Rauchen eines Feierabend-Joints verboten würde. Auch die medizinischen Aspekte von Gras sind Armin Rohde bekannt, sodass er kurz darauf hinweist, seit wie vielen Jahrtausenden Menschen von dem Einsatz profitierten. „Das ist eine uralte Droge, mit der die Menschheit viel Erfahrung hat.“ Er selbst sei daher für eine Freigabe von Cannabis ab 21 Jahren, um die Sicherheit zu gewährleisten, dass Entwicklungen eines jungen Gehirns nicht beeinflusst werden können. Der Verkauf solle aus seiner Sicht jedoch unbedingt reglementiert und kontrolliert stattfinden, damit einzig geprüfte und saubere Substanzen an den Endkunden gelangten.



Auch wenn in dem Interview leider nicht die Zeit und der Platz vorhanden gewesen scheinen, sich auf stichhaltigen Argumente wie Jugendschutz, Steuereinnahmen, Arbeitsplätze und Sicherheit konzentrieren zu können, so bricht Armin Rohde aufgrund seiner Aussagen mit der allgemeinen Etikette, sich bezüglich der deutschen Drogenpolitik lieber nicht zu kritisch zu äußern. Derartiger Mut ist aktuell noch selten zu finden, kommen in der Regel eher Politiker öffentlich zu Wort, denen die kostenintensive und ungerechte Konsumentenjagd in der Regeln nicht gegen ihr Weltbild verstößt. Es wäre daher für die gesamte Debatte wichtig, mehr Menschen aus dem öffentlichen Leben hinsichtlich der bedeutenden Frage Plattformen zu bieten, auf denen sie aufgrund ihrer Lebensweisheiten andere Ansichten teilen können, als die konservativen Allgemeingültigkeiten der Regierenden. Sicherlich gibt es in Deutschland genug Personen aus Film, Fernsehen, Kunst und Musik, die in ihrem Privatleben genügend Erfahrungen mit verbotenen Substanzen haben und wissen, was ein gesünderer Weg wäre, mit ihnen umzugehen, als unter dem Schleier der Verbotspolitik. Botschafter für die Cannabislegalisierung in den USA profitierten schließlich in der Regel auch dank ihrer frühen Bekenntnisse und sind heutzutage nicht selten im großen Geschäft beteiligt, das ihnen neben großem Respekt in der Öffentlichkeit auch ein saftiges Einkommen im Cannabusiness generierte. Daher kann man nur hoffen, dass die Aussage Armin Rohdes im Kreis der deutschen Prominenten Anklang findet und sich mehr Menschen aus der Unterhaltungs- und Künstlerbranche zukünftig trauen, ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit in der Cannabispolitik einzufordern. Für Millionen Konsumenten in Deutschland und die Sicherheit aller anderen Unbeteiligten. Legales Gras kommt schließlich der gesamten Gesellschaft zugute, wie man in Übersee schön länger in Erfahrung bringen konnte. Steuereinnahmen, Schutz der Heranwachsenden, Sicherheit für erwachsene Konsumenten, neue Arbeitsplätze und dazu auch weniger Alkoholverbrauch.



Insgesamt einfach eine gute Sache – bitte mehr davon!

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken