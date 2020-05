Cannabis-Werbung bald in der Premier-League?

Cannabis-Firma von Ex-Boxweltmeister Mike Tyson und Milliardär Alki David pokert mit dem FC Everton um Trikotwerbung

Von Sadhu van Hemp

Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, die Abermillionen Männern mehr Spaß macht als Sex. Entsprechend hoch ist der Preis, den die Ballkünstler der Profiligen verlangen, wenn sie in knappen Höschen der Lederkugel nachjagen und die Fans bis in die Haarspitzen erregen. Nicht nur der Ball, sondern auch der Rubel muss rollen, um diese schönste Nebensache zu finanzieren.

Eine Einnahmequelle der Fußballklubs ist das Sponsoring, zum Beispiel in Form von Trikotwerbung, die in Verbindung mit Fernsehübertragungen hohe Reichweiten erzielt und die Bekanntheit des Sponsors erhöht. Im Fußball wird auf der Brust der Spieler vornehmlich Werbung für Männer gemacht, was in der Vergangenheit auch schon mal zum Skandal führte. 1973 schockte Eintracht Braunschweig die Welt der Tugendwächter, als die Spieler das Hirschkopf-Logo eines Kräuterlikörherstellers auf dem Leibchen trugen. Helle Aufregung herrschte auch 1988, als der FC Homburg geradezu sittenwidrig mit den Schriftzug “LONDON“ für den geschützten Sexualverkehr die Werbetrommel rührte.

Seitdem darf so gut wie jeder, der etwas für den Mann an den Mann bringen will, die Spieler als wandelnde Litfaßsäule anmieten. Beworben wird alles, was das Männerherz begehrt: SUVs, Laubbläser, Bier und Glücksspiel. Und das Schöne ist: Der nächste Skandal um unanständige Trikotwerbung bahnt sich bereits an.

Wie die Daily Mail berichtet, soll der Haupteigner des Cannabis-Unternehmens Swissx, Alki David, mit dem FC Everton in Verhandlungen über ein Trikotsponsoring stehen. Das schweizerisch-amerikanische Unternehmen, das 2016 von Alki David (51) und Ex-Schwergewichtsboxweltmeister Mike Tyson (53) gegründet wurde, ist mittlerweile einer der weltweit führenden Produzenten von Cannabidiol-Produkten (CBD). Nachdem bekannt wurde, dass der bisherige Trikotsponsor sein Engagement nicht verlängert, will nun der Fußballenthusiast David die Werbefläche auf den Brüsten der Kicker buchen.

Wie die Presse letzte Woche berichtete, hatte der griechische Milliardär bereits versucht, dem FC Barcelona mit Cannabis-Geldern Gutes zu tun. Die Katalanen wollen die Namensrechte für das Nou Camp-Stadion über die Barca-Stiftung abtreten und das Geld für den Kampf zur Eindämmung der Corona-Pandemie spenden. Der Deal, das altehrwürdige „Camp Nou“ in „Swissx-Arena“ umzubenennen, kam nicht zustande, weil der FC Barcelona mit der Werbung für eine Cannabis-Firma erheblichen Imageschaden fürchtet.

Nun will David also in England im Fußball als Sponsor Fuß fassen. Der FC Everton stünde bereits mit ihm Verbindung und habe Entwürfe für das Swissx-Logo präsentiert – allerdings in Blau und nicht in Rot wie das Logo seines Cannabis-Unternehmens. Doch das störe ihn nicht, da der von ihm ungeliebte Stadtrivale FC Liverpool in Rot spielt. „The Blues“, die von Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti betreut werden und aktuell auf Tabellenplatz 12 stehen, hätten schon immer seine Sympathien gehabt. Die „Toffees“ von der Merseyside seien laut David „konträr“ zu den „Reds“, die ihr Glück mit Jürgen Klopp als Trainer versuchen und unangefochten die Tabelle anführen.

Kommt es zu einer Einigung zwischen dem FC Everton und Swissx, wäre das in der Geschichte der Premier-League die erste Trikotwerbung für ein Cannabis-Produkt, die dank der globalen TV-Berichterstattung in 188 Ländern weit über einer Milliarde Fußballfans erreicht.

