Drogenpolitischer Sprecher Nikolas Schrader im Interview im Monatsjournal der Berliner Gewerkschaft der Polizei

Bild: Public Domain



Die Linkspartei ist in der Drogenpolitik schon etwas länger dafür bekannt, Tatsachen ins Auge zu sehen und mit Konventionen zu brechen, falls sich daraus ein Vorteil für die Betroffenen und die Bevölkerung ergeben könnte. Immer wieder fordern die verschiedenen Landtagsfraktionen einen Umschwung bezüglich der bisherigen Herangehensweisen und orientieren sich dabei gerne an Modellen, die andernorts funktioniert haben. Jetzt hat überraschenderweise der drogenpolitische Sprecher der Berliner Linken Nikolas Schrader die Forderungen erneut ausgesprochen, als er zu einem Interview des Monatsjournals der Berliner Gewerkschaft der Polizei über das Themenfeld befragt wurde. Die Berliner Linke wünscht sich eine Entkriminalisierung aller Drogen, wird mit seinen Aussagen klar verständlich gemacht.



Nicht nur was Cannabis betrifft, scheint die bisherige Strafverfolgung der falsche Ansatz, um den Konsum in der Bevölkerung zu minimieren. Nikolas Schrader, der drogenpolitische Sprecher der Berliner Linken, spricht dies im monatlich erscheinenden Journal der Berliner Polizeigewerkschaft unverblümt aus. Auf die geplante Verstärkung der Polizeipräsenz im Görlitzer Park weiß Schrader hinzuweisen, dass es nicht die Priorität sein kann, Konsumenten und Kleinsthandel zu verfolgen, sondern, dass die größeren Netzwerke des Drogenhandels und die Organisierte Kriminalität dahinter im Fokus stehen müssten. Man brauche dazu eine bundesweite Änderung in der gesamten Drogenpolitik. Seit Jahren fordere er eine Entkriminalisierung – nicht nur bei Cannabis. „Gesundheitsschädlichen Drogenkonsum kann man nur bekämpfen, wenn die Konsumenten nicht kriminalisiert sind. Ich würde bis zu einer gewissen Größe jeglichen Drogenbesitz nicht unter Strafe stellen und mit polizeilichen und justiziellen Mitteln nur größere Mengen verfolgen“, so sein Ansatz. Man solle dabei so konsequent sein und nicht nur über eine Cannabisfreigabe diskutieren, sondern zeitgleich Substanzen wie Kokain, Heroin und Crystal Meth einschließen. Das Beispiel Portugal habe gezeigt, dass eine Ahndung von Drogenbesitz für bis zu zehn Tagesdosen als Ordnungswidrigkeit seit zwanzig Jahren gut funktioniert habe und die Anzahl der Drogentoten sichtbar sinken ließ. „Kriminalisierung erschwert Therapie und Prävention. Jugendliche outen sich nicht und es erschwert das Herunterkommen und das Neuordnen des Lebens, wenn man auch noch ein Strafverfahren an der Backe hat“, so Schrader im Monatsjournal der Berliner Gewerkschaft der Polizei.



Die Berliner Morgenpost fragte daraufhin bei dem Politiker nach, um zu erfahren, was er genau damit meine. Hier bestätigte er seine Auffassung, klärte aber darüber auf, dass es nicht um die grenzenlose Abgabe an jedermann ginge. Jedoch müsse man einsehen, dass die Bestrafung von Konsumenten keinen Rückgang der Zahlen Süchtiger verursacht habe. Die Strafverfolgungspolitik sei offensichtlich gescheitert. Dennoch teilt die Gewerkschaft der Polizei diese Vorstellung nicht, wie man in der Berliner Morgenpost in Erfahrung bringen kann. „Wir finden es gut, wenn man sich Gedanken über einen allgemeinen Ansatz macht und nicht nur über Razzien im Görlitzer Park spricht. Wir halten Drogen aber für gefährliche Substanzen, unter deren Einfluss Menschen zu Straftaten neigen“, sagte Berlins Polizeigewerkschaftssprecher Benjamin Jendro gegenüber der genannten Publikation. Nicht ganz so ablehnend, dafür zurückhaltend, reagierte die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci von der SPD. Man könne in Berlin ja schließlich Strafverfahren einstellen, wenn die aufgefundene Besitzmenge von Cannabis nicht 15 Gramm überschreite. Das Cannabis aber nicht mit Heroin und Kokain zu vergleichen wären, betonte dagegen wieder der Sprecher der Gesundheitsverwaltung Moritz Quiske, ohne auf das grundlegende Problem der Strafverfolgung näher einzugehen. Die drogenpolitische Sprecherin der Grünen Catherina Pieroth, die Ende letzten Jahres ähnliche Vorstellungen bezüglich des Beendens der Strafverfolgung bei Besitz geringer Mengen Kokain oder Heroin wie Nikolas Schrader hegte, sieht das Thema auf Nachfrage aktuell nicht mehr als Priorität an. Der Fokus läge jetzt eher darauf, ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt in Berlin zu ermöglichen, das die Abgabe von Cannabis an Erwachsene erlauben würde. Aus diesem Grund hat man wohl auch einen Widerspruch gegen die Entscheidung des BfArM eingereicht, die der Regierung der deutschen Hauptstadt die Initiierung eines derartigen Projektes aufgrund medizinischer und ethischer Gründe nicht genehmigen wollte. „Wir sollten dieses Thema jetzt im Sinne des Jugend-und Verbraucherschutzes breit diskutieren“, so Pieroth in der Morgenpost.



Der von Nikolas Schrader angesprochene Rest müsste dann aber wohl folgen!

