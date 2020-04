Cannabis als Wirtschaftsbooster in Zeiten der Krisen



Mitte März machte der Libanon von sich reden, da man die bislang größte Schmuggelmenge Cannabis in Form von Haschisch beschlagnahmen konnte. 25 Tonnen, die sich auf den Weg nach Afrika machen sollten, wurden auf ihrem Weg zum Beiruter Hafen abgefangen. Schon lange zählt der Libanon zu einem der weltweit bedeutendsten Produzenten von Cannabis, welches im Land selbst aber bislang stets nur illegal angebaut wurde. Nun hat das libanesische Parlament am Dienstag einstimmig beschlossen, den Anbau zu medizinischen Zwecken zu legalisieren, um damit nicht nur der Schwarzmarktmafia und der eng mit dem Iran verbundenen Hisbollah einen Strich durch die Rechnung zu machen, sondern vor allem, um dem in einer schweren Wirtschaftskrise steckenden Land eine finanzielle Bereicherung zu bescheren. Der Libanon legalisiert den Medizinalhanfanbau.



Einstimmig stimmte man im Parlament des Libanon für das neue Gesetz, welches den Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken fortan erlaubt. Hauptverantwortlich für die Veränderung sind die finanziellen Vorteile, die durch Export in andere Länder erwartet werden. Bereits 2018 empfahl die berüchtigte Beratungsfirma McKinsey diesen Schritt zu tätigen, welche die wirtschaftlichen Vorteile in den Vordergrund stellte. Doch auch ein Machtverlust der schiitischen Hisbollah scheint angestrebt, da bislang meist in den Gebieten Cannabis produziert wurde, in welchen die eng mit dem Iran verbundene Miliz Kontrolle besaß. Dazu äußerte sich der libanesische Abgeordnete Wehbe Katicha am Dienstag wie folgend. „Meiner Meinung nach, geht es vor allem darum, dass der Cannabisanbau in bestimmten Gebieten des Libanon von einer illegalen Produktion hin zu einer legalen Landwirtschaft umgewandelt wird. Für das libanesische Volk ist das ein sehr wichtiges Projekt, das einstimmig angenommen wurde.“ Dass das Parlament hier auf den richtigen Nerv getroffen zu haben scheint, merkt man an der Reaktion der schiitischen Organisation, die das Gesetz ablehnt, da man auf deren Seite nun keinen wirtschaftlichen Nutzen davon erwartet. Weil das Gesetz jetzt vorsieht, dass ausschließlich der Staat selbst in den Handel involviert sein darf, verspricht man sich jedoch seitens der Regierung einen gewaltigen Absatzmarkt, der aufgrund der derzeitigen Wirtschaftssituation des Libanon äußerst praktisch gegen die Finanzkrise wirken kann. Der drohende Staatsbankrott soll auf diesem Wege verhindert werden und in Teilen aus der schwerwiegenden Situation retten.



Der Libanon ist damit das erste arabische Land, das den Anbau und Handel mit Medizinalhanf aus guten Gründen legalisiert – viele weitere werden hoffentlich bald folgen.

