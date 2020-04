Ehemaliger Landtechnikbetrieb in Wiesenburg bot genug Platz



Die aktuelle Situation erleichtert den aktiven Staatsdienern bei der Polizei die Jagd auf gewöhnliche Cannabiskonsumenten und weniger gewöhnliche Weed-Produzenten. Sucht man mittels Google nach Nachrichten aus dem Themengebiet Marihuana, häufen sich die Festnahmen und Beschlagnahmungen in diesem Bereich merklich. Sei es, dass Jogger ihr Kraut in der Unterhose herumtragen, oder Schmuggler Holzplatten mit Hasch versetzen – irgendwo geht gerade immer ein Marihuana-User in das Netz der derzeit besonders aufmerksamen Gesetzeshüter. Im brandenburgischen Wiesenburg konnte nun ein größerer Schlag gegen illegal agierende Produzenten von Cannabis getätigt werden, als man in einem ehemaligen Landtechnikbetrieb eine vielen Pflanzen Unterschlupf bietende Halle stürmte und dort den stattfindenden Machenschaften ein Ende bereitete. Es wurde dort eine Cannabisplantage mit über 2000 Pflanzen von der Polizei entdeckt.



Erst Ende März machte man mit der Kölner Polizei eine 300 Quadratmeter große Aufzuchtstation für Cannabis dicht, jetzt können sich die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei sowie der Polizeiinspektionen Brandenburg und Potsdam auf die Schultern klopfen, da man nach intensiven Ermittlungen und darauffolgenden Durchsuchungsbeschlüssen einen kräftigen Schlag gegen den illegalen Drogenhandel ausführte. Im Zentrum der Ermittlungen stand ein Strafverfahren der Brandenburger Kriminalpolizei gegen einen 27-jährigen Mittelmärker russischer Herkunft, der die Beamten während der intensiven Untersuchungen auf die richtige Fährte lockte. Mit einem von der Staatsanwaltschaft beim Potsdamer Amtsgericht erwirkten Durchsuchungsbeschlusses wurde das Ex-KfL-Gelände besucht und die Anlage, die über 2000 Cannabispflanzen in fortgeschrittenem Wachstumsstadium Platz bot, entdeckt. Jetzt wird die Anlage, die einem professionellen Betrieb geähnelt haben soll, demontiert und alle Beweismittel werden beschlagnahmt. Wie lange man dort bereits Cannabis anbaute, ist eine Frage, die die Ermittler zu klären versuchen, sicher scheint dagegen aber schon, dass der 27-jährige Tatverdächtige nicht alleine gehandelt haben soll. Ein 30-jähriger Berliner und ein 32-jähriger Albaner sind schließlich ebenfalls von der Polizei vorläufig festgenommen worden, was auf Bandenkriminalität schließen lassen könnte. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Potsdam ermitteln daher nun auch weiter aufgrund des möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Haftbefehle wurden seitens des Amtsgerichtes Potsdam gegen alle drei Personen erlassen.

Gelassen sieht der Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg die Tatsache, dass in seinem Regierungsfleckchen Cannabis angebaut werden konnte, ohne dass man es gleich merkte. Nach der Aussage Marco Beckendorfs (die Linke) würden brachliegende Flächen, wie die des Landtechnikbetriebes, gerade dazu einladen, sie kriminell zu nutzen. Lange Zeit wurden die Hallen als Altreifenlager genutzt, dreimal standen sie 2016 in Flammen, der ansässige Händler ging Pleite und zwei Autohändler aus Berlin, die anschließend dort ein Wohnbaugebiet entwickeln wollten, veräußerten den Grundbesitz offensichtlich wieder.



Eine gut funktionierende Cannabisaufzuchtanlage hätte in diesen Gefilden aus einem veränderten Blickwinkel also wirklich nicht geschadet – würde ein derartiger Betrieb nicht aus fadenscheinigen Gründen gegen die Gesetze Deutschlands verstoßen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken