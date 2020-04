Experten warnen vor erhöhter Gefahr!



Das Rauchen verbrannter Substanzen ist nicht unbedingt eine ideale Konsumform. Zigaretten mit Tabak enthalten über 70 Schadstoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. Natürlich ist auch das Inhalieren des Rauchs aus Cannabis-Joints nicht gesund, gerade da man hierzulande das Hanfprodukt zu gerne mit Tabak streckt. Jetzt warnen Experten aus der Lungenarzt-Fraktion nochmals explizit vor dem Genusskonsum von Marihuana auf gewöhnlichem Wege, da man während der Corona-Krise seine Atemorgane ganz besonders schützen sollte. Doch die Frage, inwieweit Kiffen die Gefahr einer schwerwiegenden Erkrankung mit Covid-19 erhöht, ist bislang nicht beantwortet. Schadet Cannabisrauch während der Covid-19-Krise?



Im September 2018 fasste der bekannte US-Lungenforscher Donald Tashkin seine in vierzig Jahren gesammelten Ergebnisse bezüglich des Konsums von Marihuana in einem wissenschaftlichen Artikel zusammen. Dabei wurde festgehalten, dass das Rauchen von Cannabis zwar die Bronchialschleimhäute schädigen und man eine chronische Bronchitis entwickeln kann, jedoch andere Schäden in keinem Vergleich zu denen von Tabakrauch verursachten stehen. Gerade die Entwicklung von Lungenkrebs ließ sich bislang nicht auf den Genuss von Cannabisrauch zurückführen, was bei Zigaretten dagegen leicht fällt. Aufgrund der aktuellen Lage warnen jetzt aber Ärzte wie Albert Rizzo öffentlich vor den Folgen des Genusskonsums in Tütenform, da das Kiffen von Cannabis die Risiken für schwerwiegendere Komplikationen durch Covid-19 erhöhen soll. Der typische Genusskonsum in Form von Joints führe schließlich leicht zu einer Form von Entzündung, die einer Bronchitis ähnelt. Würde nun zu dieser Entzündung eine Infektion hinzukommen, seien die Chancen für Komplikationen hoch. Auch das Husten eines regelmäßigen Kiffers ließe es schwieriger werden, eine Covid-19-Erkrankung zu diagnostizieren, da es den Symptomen der Krankheit ähnlich wäre. Es sei daher jetzt an der Zeit, den Konsum einzustellen, was auch für Raucher von Tabakwaren gelte. Raucher hätten ein 14-mal höheres Risiko an Corona zu erkranken. Über einen Kamm geschert wird dazu auch das wesentlich ungefährlichere Vaporisieren von Cannabiskraut, das ebenfalls in der Warnung des Mediziners erwähnt wird. „Da es die Lunge angreift, könnte das Coronavirus, das Covid-19 verursacht, eine besonders ernste Bedrohung für diejenigen sein, die Tabak oder Marihuana rauchen oder verdampfen“, wird Rizzo auf Tag24.de zitiert.



Andere Mediziner aus den USA reagieren auf direkte Fragen ein wenig anders. Dr. Sunil Aggarwal weist zwar auch darauf hin, dass es derzeit wohl schlauer sei, Cannabis auf anderem Wege als der Inhalation zu sich zu nehmen, doch kennt er die Ergebnisse des oben erwähnten Dr. Donald Tashkin, die in gewisser Weise eine verbesserte Lungendynamik bei Cannabisrauchern festhielten. Es sei daher eher wichtig zu beobachten, ob der Konsum von Cannabis die Bronchialreizung verstärke und die „Lungentoilette“ beeinflusse. „Der Begriff wird „Lungentoilette“ genannt. Wie effektiv ist Ihr Bronchialsystem bei der Beseitigung und Befreiung von Schleim, Viren, Bakterien und Ablagerungen? Bei Menschen mit chronischer Rauchexposition ist die Funktion möglicherweise etwas weniger stabil. Aber es gibt keine Beziehung zu Cannabisrauchen und der Entwicklung von COPD oder Lungenkrebs. Das wurde definitiv in großen Studien gefunden“, so Aggarwal. Es gäbe ansonsten noch keine belastbaren Daten, die mit Cannabisrauchern und Covid-19 in Zusammenhang stehen.



Ebenfalls interessant dürften dazu die Ergebnisse von Untersuchungen chinesischer Daten klingen, die aktives Rauchen nicht mit der Schwere der Covid-19-Erkrankung in Zusammenhang setzen ließen. „Obwohl ein Trend zu einem höheren Risiko spürbar war, konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen aktivem Rauchen und Schweregrad von COVID-19 gefunden werden, wenn Daten einzelner Studien zusammengefasst wurden“, heißt es auf den Seiten des European Journal of Internal Medicine.



Natürliche Kräuter fachgerecht zu vapen, oder zu verspeisen, ist aber sicherlich trotzdem gerade gesünder und beruhigt dabei zeitgleich die Nerven im doppelten Sinne.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken