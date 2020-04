Charlotte Figi erlitt ihren Tod aufgrund von Atemversagen



Es waren bestürzende Aufnahmen, die im Rahmen einer Dokumentation über das Leben einer jungen Epilepsiepatientin mit der Kamera eingefangen wurden. Die kleine Charlotte Figi konnte kein normales Leben führen, da sie aufgrund des Dravet-Syndroms täglich bis zu 300 Anfälle erlitt und aufgrund dessen keine reguläre Entwicklung durchmachte. Nachdem das damals sechsjährige Kind von ihren Eltern auf eine CBD-Cannabistherapie gesetzt wurde, verbesserte sich ihr Zustand enorm und die Anfälle verringerten sich auf bis zu drei Anfälle pro Monat. Diese Tatsache veränderte die Betrachtungsweise von Cannabis als Medizin in den USA maßgeblich, was sogar dazu führte, dass sich einer der bekanntesten Ärzte Amerikas öffentlich für seine bis dahin kontraproduktive Haltung bezüglich Medizinalhanf entschuldigte. Jetzt ist die junge Botschafterin für Cannabis als Medizin verstorben, wie verschiedene Medien und Portale berichten, was nun nur in tiefer Trauer weitergegeben werden kann. Charlotte Figi erlitt ihren Tod aufgrund von Atemversagen, ein direkter Zusammenhang zu Covid-19 konnte aber trotz Symptomen in ihrer Familie nicht nachgewiesen werden.



Mittlerweile weiß die Medizin und auch viele betroffene Familien, dass CBD aus Cannabis bei der schwerwiegenden Epilepsie namens Dravet-Syndrom Wunder wirkt. Der Weg dahin war aber kein leichter und besonders der tragische Fall der kleinen Charlotte Figi führte die Allgemeinheit auf die richtige Fährte. Nachdem das besonders stark betroffene Mädchen sich aufgrund ihrer Therapie mit Cannabidiol auf unglaubliche Weise erholte und erstmals wieder ein vernünftiges Leben leben konnte, änderte sich die Meinung gegenüber Cannabis als Medizin in den Vereinigten Staaten gewaltig. Charlotte Figi kann daher guten Herzens als eine wichtige Botschafterin der Cannabismedizin betrachtet werden, auch wenn sie in diese Position vollkommen unfreiwillig geriet. Nichtsdestotrotz lässt sich nur der Hut vor dem nun im Alter von 13 Jahren verstorbenen Mädchen ziehen, das jetzt leider während der Corona-Pandemie in einem Krankenhaus in Colorado unsere Welt am 07.04.2020 verließ. Anscheinend gab es bei einigen Familienmitgliedern Symptome eine Covid-19 Erkrankung, doch bei Tests zeigten sich keine daraufhindeutenden Ergebnisse. Dennoch soll es Charlotte Figi fortan immer schlechter gegangen sein, woraufhin sie letzten Endes in einem Kinderkrankenhaus aufgrund von Atemversagen verstarb.



Ihre Familie und Freunde, die auf der Internetseite der Stanley Brothers trotz alledem positive Gedanken verbreiten, dürfen sich sicher sein, dass die Cannabisgemeinde der gesamten Welt Anteil an dem großen Verlust nimmt und ihnen wie dem von uns gegangenen lieben Wesen nur das Beste für die Zukunft wünscht. Charlotte Figi bleibt unvergessen!

