Der kanadische und US-amerikanische Markt boomt wieder



Im letzten Jahr ging es manchen Big-Playern im Cannabusiness nicht besonders gut. Die Aktien stürzten von kurzzeitigen Highs in den Boden und einige finanzielle Erwartungen an das Geschäft wurden nicht ganz erfüllt. Canapoy Growth verlor bis zu 70 Prozent an Wert und Tilray beispielsweise bis zu 90 Prozent. Nachdem jetzt aber viele Amerikaner dazu gezwungen sind, sich möglichst in den eigenen vier Wänden aufzuhalten, Cannabisshops in der aktuellen Situation als ein essenzielles Business anerkannt wurden – und somit geöffnet haben – ist der Boom in der Marihuana-Branche auf einmal wieder da. Cannabis ist ein Verkaufsschlager in der Krise.



In den US-Bundesstaaten, in denen neben medizinischem Marihuana auch Genuss-Pot verkauft werden darf, haben die meisten Geschäfte für Kundschaft geöffnet. Dies hat dazu geführt, dass sich weiterhin Menschen aller Schichten auf den Weg machen, um sich entspannendes Cannabis für den langweilig gewordenen Alltag zu besorgen. Doch nicht wie im Regelfall wird eingekauft, sondern in wesentlich höherem Maße. So verzeichnete die häufig genutzt E-Commerce-Plattform Jane Technologies einen Anstieg in einzelnen Geschäften zwischen 52 und 130 Prozent im Vergleich zum Monat Januar. Doch nicht nur hier, sondern auch beim Lieferservice ließ sich ein steiles Wachstum beobachten. Da Nutzer von Cannabis sich ebenfalls gesundheitlich in Acht nehmen wollen, bestellen jetzt überdurchschnittlich viele Menschen über einen Lieferdienst ihr geschätztes Rauschmittel, sodass hier ein Anstieg von 142 Prozent wahrgenommen werden konnte. Selbst in Florida ging die Nachfrage bergauf, wo sich nun 36 Prozent mehr Cannabis bei fröhlichen Besitzern finden lässt als noch in der vergangenen Woche. Diese Entwicklung führt nicht nur dazu, dass sich die Betreiber während der Krise über Wasser halten und die entsprechenden Gehälter an ihre Angestellten bezahlen können, sondern sogar so weit, dass gewisse Firmen aktuell neue Arbeiter für den Bereich der Zustellung benötigen.



Doch nicht überall läuft es so rosig, da man in gewissen Orten – wie beispielsweise Las Vegas – stark von Touristen abhängig ist, die in der jetzigen Lage natürlich nicht mehr leicht aufzufinden sind. In Nevada füllen sich daher die Lager in den Dispensaries, die aber auch hier noch als essenzielles Business während des Lock-Downs betrachtet werden. In Massachusetts hingegen wurden die Geschäfte geschlossen, was laut dem Betreiber der Harborside-Cannabiskette Steve DeAngelo leicht dazu führen könne, dass sich Menschen mit weitaus gefährlicheren Substanzen selbst zu medikamentieren versuchen. „Wenn wir den Menschen keinen Zugang zu Cannabis gewähren – was eine relativ sichere Substanz ist – werden sie höchstwahrscheinlich eine Selbstmedikation mit gefährlicheren Substanzen beginnen“ sagte er gegenüber CNBC. Auch in Kanada wird dies wohl so gesehen, da auch dort der Handel mit dem legalen medizinisch einsetzbaren Rauschmittel weiterhin erlaubt ist. In Ontario stiegen die Bestellungen über den gesetzlichen Ontario Cannabis Store’s (OCS) Webseiten-Dienst in den vergangen zwei Wochenenden über das Doppelte der Zeit zuvor. Dabei scheinen essbare Produkte insgesamt auf der Beliebtheitsskala nach oben gewandert, da der CEO von Bhang davon zu berichten weiß, dass sich Gummibärchen, Brownies und Schokolade in seinem Sortiment am besten verkauften. Dies dürfte auch mit Wohlwollen von Steve DeAngelo wahrgenommen werden, schließlich empfiehlt auch der „Vater des legalen Cannabusiness“ seiner Kundschaft, in Zeiten einer umher geisternden Atemwegskrankheit lieber darüber nachzudenken, ob man die Cannabiswirkstoffe jetzt tatsächlich über die lebenswichtige Lunge aufnehmen sollte. Hust.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken