Hickhack um Cannabis-Wirkstoff CBD geht weiter

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit widerspricht European Industrial Hemp Association

Vergangene Woche ging die Meldung durch die Presse, dass die European Industrial Hemp Association (EIHA) die Einstufung von cannabinoidhaltigen Lebensmitteln als Novel-Food in Frage stellt, da es sich bei Cannabidiol (CBD), das aus europäisch zertifizierte Cannabis gewonnen wird, keinesfalls um ein neuartiges Lebensmittel handelt. Demnach wurden CBD-haltige Teile der Cannabis-Pflanze bereits vor dem Inkrafttreten der Novel-Food-Verordnung am 15.05.1997 in den Mitgliedstaaten der EU in nennenswertem Umfang zubereitet und verzehrt. Folglich benötigen CBD-haltige Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel keine Zulassung und sind als verkehrsfähig einzustufen. Dieser Einschätzung folgte laut EIHA auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – überraschenderweise.

Der Branchenverband Cannabis-Wirtschaft e.V. fragte daraufhin beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit nach, inwieweit die durch den Novel-Food-Katalog vorgegebene klare Linie der Behörden und Gerichte bei der Beurteilung von CBD-haltigen Produkten als neuartige Lebensmittel noch Bestand hat. Die Antwort des Bundesamtes folgte prompt – und ist ernüchternd:

„Die Stellungnahme des EIHA überrascht und ist nicht nachvollziehbar“, schreibt die Behörde. „Für Hanfextrakte oder daraus hergestellte Produkte, die Cannabinoide (z.B. CBD) enthalten, wurden bis jetzt weder durch die EIHA, noch durch andere Wirtschaftsbeteiligte ausreichende Nachweise erbracht, die einen nennenswerten Verzehr in der EU belegen. Daher werden diese Erzeugnisse weiterhin EU-weit als neuartige Lebensmittel betrachtet.

Die Entscheidung über die Einstufung cannabinoidhaltiger Hanfextrakte wurde von den EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission nach Sichtung und Wertung aller verfügbaren Informationen einvernehmlich getroffen. Insofern unterscheiden sich die Auffassungen des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) und des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft nicht voneinander. Auch hat sich an der Auffassung des BVL nichts geändert.

Innerhalb der Bundesregierung ist das BVL die zuständige Stelle für die Klärung der Frage, ob ein Erzeugnis in den Anwendungsbereich der Novel Food-Verordnung fällt oder nicht. Da-bei stimmt sich das BVL mit den für die Lebensmittelüberwachung zuständigen obersten Landesbehörden ab.

Ich möchte Sie zudem darauf hinweisen, dass andere spezifische nationale Rechtsvorschriften das Inverkehrbringen von Erzeugnissen als Lebensmittel einschränken könnten. Für Deutschland sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes und des Arzneimittelgesetzes zu nennen. Erzeugnisse der Hanfpflanze, welche die Definition eines Betäubungsmittels oder eines Arzneimittels erfüllen, sind als Lebensmittel nicht verkehrsfähig.“

Mit dieser Klarstellung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit dürfte klar sein: Im Kampf um das cannabinoidhaltige grüne Gold haben die Pharma-Lobbyisten einen klaren Vorteil – dank Vitamin C.

