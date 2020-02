Die Marihuana-Branche ist die am schnellsten wachsende Industrie der USA



Immer wieder lässt sich darüber berichten, welche wirtschaftlichen Vorteile die Freigabe von Cannabis als Rauschmittel für Erwachsene mit sich bringt. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass im Anfang des Jahres Marihuana freigebenden Illinois knapp 40 Millionen Dollar innerhalb eines Monats erwirtschaftet werden konnten, was das Ausmaß des Geschäftszweiges eindrucksvoll demonstriert. Da auch in zehn weiteren Bundesstaaten (sowie Washington DC) Cannabis zur Rauschzwecken legalisiert ist, und in 33 Bundesstaaten Medizinalhanf gehandelt werden darf, stellt die Cannabisbranche eine nicht zu verachtenden Geldquelle für Amerika und einen wichtigen Arbeitgeber für die Amerikaner dar. Schon in der Vergangenheit schätzte man, dass bis zum Jahr 2025 circa eine Million Menschen in dem Sektor arbeiten könnten. Jetzt gibt es Zahlen einer Studie über den derzeitigen Status, die besagt, dass über 240000 Vollzeitarbeitsplätze dank legalem Cannabis in den USA bereits geschaffen werden konnten. Würde die Branche unter landesweit gültigen Gesetzen operieren dürfen, wäre sie die am schnellsten wachsende Industrie der USA.



Wie Norml.org berichtet ist die staatlich lizenzierte Cannabisindustrie in den vergangenen 12 Monaten um satte 15 Prozent angewachsen und kann sich nun dafür verantwortlich zeichnen, dass 243700 Menschen in den Vereinigten Staaten einen Vollzeitarbeitsplatz besitzen. Laut des Berichtes, der das Jahr 2020 analysierte, habe die regulierte Cannabisindustrie im vergangenen Jahr 33700 neue Arbeitsplätze schaffen können. Staaten, die eine größere Anzahl neuer Jobs generierten, welche im Zusammenhang mit Cannabis stehen, waren Massachusetts mit 10266 Jobs und Oklahoma mit 7300 neuen Arbeitsplätzen. Insgesamt habe sich die Gesamtzahl der Vollzeitstellen in der lizenzierten Cannabisindustrie seit 2017 ungefähr verdoppelt. Es wäre daher nach den Autoren der vom US-Portal Leafly erarbeiteten Untersuchung eine Schande, dass die US-Bundesregierung sich weiterhin weigere, die Existenz der legalen Arbeitsplätze in der Cannabisbranche anzuerkennen. Hier fände eine Form von Stigmatisierung statt, die eine Viertelmillionen Arbeitnehmer als illegal oder nicht existent betrachten ließe. Würde man diese Jobs wie reguläre Arbeit anerkennen, müsse man unweigerlich anerkennen, dass das Cannabusiness die am schnellsten wachsende Industrie des Landes darstelle.



In den vergangen drei Jahren habe ein Wachstum von 110 Prozent stattgefunden, das – wäre Cannabis in den gesamten 50 Bundesstaaten der USA legalisiert – schon heutzutage ein Volumen von über einer Million Arbeitsplätzen erreicht haben könnte. Auch New Frontier Data unterstützt diese Zahlen in einem kürzlich veröffentlichten Bericht, wobei man dort eine konkrete Summe von 1,4 Millionen nennt. Bis 2025 wären unter Idealzuständen Arbeitplätze für über 1,6 Millionen Menschen möglich gewesen.



Und jetzt soll noch einmal einer sagen, Cannabis mache träge …

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken