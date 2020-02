Gesetzesentwurf in der Mache



Im Januar machte der Gouverneur des US-Bundesstaates New York Andrew Cuomo die Aussage, dass die Cannabislegalisierung für ihn eine Priorität darstelle. Nicht nur die möglichen Steuereinnahmen und wirtschaftlichen Aspekte, sondern vor allem der Wunsch nach Gerechtigkeit stehen bei dem Demokraten auf der Agenda, der für einen der größten Absatzmärkte von bislang illegal gehandeltem Marihuana die Verantwortung trägt. In keinem anderen Teil der Welt werden mehr Menschen aufgrund des Konsums beziehungsweise des Besitzes von Cannabis von der Polizei festgenommen und in Haftanstalten gesteckt, als hier. Diesen Umstand, der besonders häufig Menschen mit nicht kaukasischem Hintergrund trifft, möchte der Politiker schnellstmöglich ändern, weshalb nun auch die entsprechenden Schritte in die Wege geleitet werden. Die Vorbereitungen für die Legalisierung von Cannabis in New York laufen an.



Optimistische Beobachter gehen davon aus, dass die Freigabe von Marihuana im Bundesstaat New York nur noch wenige Wochen in Anspruch nehmen wird, da sich der Gouverneur Andrew Cuomo aktuell dahingehend aufmacht, Staaten zu besuchen, die bereits den sinnvollen Schritt getätigt haben. Er wird Staaten besuchen, die Cannabisprogramme legalisiert haben, um mehr über die Herangehensweise zu erfahren und seine Bemühungen zwecks der Verabschiedung ähnlicher Gesetze im Staatshaushalt in diesem Jahr zu unterstützen. „Ich möchte jetzt sicherstellen, dass alles richtig gemacht wird. Man sieht sich die Staaten an, die Marihuana legalisiert haben, aber viele von ihnen haben neue Fragen aufgeworfen. Eines dieser Probleme ist, dass jeder gewisse Ziele hat. Wir wollen als Ziel die soziale Gerechtigkeit, und wir wollen sicherstellen, dass junge Menschen keinen Zugang erhalten, et cetera. Wir wollen dazu garantieren, dass die lange Zeit unterdrückten Gemeinschaften daraus Vorteile gewinnen“, sagte Cuomo. Er kündigte seine Pläne an, nach Massachusetts, Illinois, Colorado und Kalifornien zu reisen, um zu sehen, was dort funktioniert hat und was nicht, in der Hoffnung, es in New York richtig machen zu können und gemachte Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Am 01. April wolle er soweit sein, dass der jetzt schon in Vorbereitung befindliche Gesetzesentwurf angenommen werden kann und dann das beste System unter den besten Voraussetzungen repräsentiert.



New York steht in den USA nicht alleine mit seinen Wünschen nach einem gerechteren Umgang bezüglich Cannabis und dessen Konsumenten zwischen den Fronten des landesweiten Cannabisverbotes, da zusätzlich zu diesem bekannten Bundesstaat im Jahr 2020 auch in New Jersey, Rhode Island, South Dakota, New Hampshire, Pennsylvania, Arizona und Arkansas maßgebende Abstimmungen zum gewichtigen Thema Legalisierung angedacht sind, die sich derzeit aber noch auf dem Prüfstand befinden. Immerhin: Die Vorbereitungen für die Legalisierung von Cannabis in New York laufen an!

